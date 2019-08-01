ВТБ снизил ипотечные ставки на 0,5 процентных пункта

ВТБ с 1 августа снизил ипотечные ставки в среднем на 0,5 п.п., следует из пресс-релиза банка. Таким образом, ставка в рамках программы «Больше метров — ниже ставка» равняется 9,2% годовых, рефинансирование действующей ипотеки другого банка — под 9,7%.

«ВТБ считает задачу по снижению ипотечных ставок социально важной, поскольку наличие комфортного жилья является одним из основных условий для развития семьи»,— объяснил решение ВТБ руководитель департамента розничных продуктов Андрей Осипов.

Клиенты банка, получающие ежемесячные зачисления на счет, доступны дополнительные дисконты.

Ранее Сбербанк заявил, что не планирует менять процентные ставки по ипотеке после вступления в силу «ипотечных каникул».

О том, как условия ипотечных кредитов влияют на доступность жилья, читайте в публикации “Ъ FM”.