Застывший спрос стимулируют снижением ставок

Ипотека все ближе к ориентирам, обозначенным президентом. Сразу несколько банков опустили ставки по жилищным кредитам ниже 10%. И это не маркетинговое предложение, а базовые условия, которые распространяются как на новостройки, так и на вторичное жилье. В феврале Владимир Путин поручил Центробанку и правительству добиться средней ставки по ипотеке в 8% к 2020 году. Пока, по данным ЦБ, в среднем она превышает 10,5%. Что же позволило банкам пойти на снижение? И станет ли теперь жилье доступнее? Выяснял Григорий Колганов.

На снижение некоторые банки пошли еще в июне, а к середине июля ипотека переступила через психологическую отметку в 10%. Сейчас Альфа-банк, «Открытие» и банка «ДОМ.РФ» предлагают кредиты по ставке, которая начинается с 9%. Российский потребитель видел и более дешевые жилищные займы, но лишь в рекламных проспектах. На поверку оказывалось, что выгодные условия доступны супер-, VIP и зарплатным клиентам на пять-восемь лет при первоначальном взносе в 60%. Но сейчас, кажется, все иначе. По крайней мере, зампред правления банка «ДОМ.РФ» Данила Литвинов уверяет, что их ставки ниже 10% доступны большинству качественных заемщиков: «Наши ставки действуют для всех категорий заемщиков. Например, от 9,5% на этапе строительства для клиентов, которые являются зарплатными клиентами банка и при первоначальном взносе от 20%. Если клиент не зарплатный, то ставка будет 9,7%. Это не акционное предложение. Срок кредита у нас не является критерием определения ставки».

Лето традиционно считается «мертвым сезоном» и для банков, и для рынка недвижимости. Почему же сейчас кредитные организации, а их набралось уже около десятка, занялись снижением ставок? Неужели всерьез взялись выполнять поручение президента? О перспективах ипотеки в 8% собеседники «Ъ FM» говорят крайне осторожно. А нынешний тренд объяснятся политикой регулятора и желанием расшевелить застывший летом спрос, рассказывает начальник управления по ипотечным продуктам Альфа-банка Вера Полякова: «Есть два фактора, которые способствуют снижению процентных ставок — это поведение ключевой ставки, в текущей версии она снижается, и сезонность.

И очень часто банки предлагают какие-то интересные, выгодные условия для своих заемщиков для того, чтобы, собственно говоря, летом наращивать клиентскую базу».

Пока еще не сказал своего слова ключевой игрок рынка — Сбербанк. В кредитной организации «Ъ FM» заявили, что не комментируют планы по продуктам до того, как об изменениях объявят официально. Но уже сейчас специалисты делают вывод, что тренд на удешевление ипотеки продолжится при условии, что Центробанк будет дальше снижать ключевую ставку, инфляция останется на нынешнем уровне, а внешние шоки вроде санкций обойдут Россию стороной.

Как же отразится на рынке недвижимости такая тенденция? Станет ли жилье доступнее? Росреестр зафиксировал в Москве в июне рекордный спрос на новостройки. И причины понятны: с июля стала обязательной новая схема финансирования стройки через эксроу-счета, а девелоперы предупреждали, что из-за нее квартиры подорожают. Видимо, столичные покупатели об этом знали, и поспешили разобрать все по старым ценам. Директор ипотечного центра «БЕСТ-Недвижимость» Шамиль Кочекаев говорит, что такие законодательные новеллы нивелируют всю радость от уменьшения ставок, поэтому серьезного роста спроса на жилье он не ждет: «Снижение ставок по ипотеке, которое сейчас происходит, будет съедено эскроу-счетами, теми экономическими составляющими, которые есть у нас в стране, и существенного изменения на рынке недвижимости не произойдет.

Для того чтобы оно началось, нужно менять очень многие экономические и в том числе политические факторы, чтобы ипотека стала для людей привлекательна».

Получается, усилия властей и банков по снижению ипотечных ставок на решение пресловутого квартирного вопроса могут и не повлиять. Все-таки рынок недвижимости нельзя воспринимать в отрыве от общего состояния экономики. Буквально накануне Росстат зафиксировал очередное падение реальных доходов населения.

По данным фонда «Институт экономики города», больше половины российских семей не могут купить квартиру из-за низких доходов. Причем эксперты утверждают, что ситуацию не изменит даже нацпроект «Жилье и городская среда», на который планируется направить 1 трлн руб.