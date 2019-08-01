Рыба застревает в море

У ведущих промысел на арендованных судах компаний могут возникнуть сложности с доставкой продукции. Управления Россельхознадзора требуют указывать в сопроводительных документах собственника судна, который выступает производителем, а не владельца квот и улова. Это противоречит закону «О рыболовстве», предупредила Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева. Проблема может стоить отрасли $450 млн.

Президент АДМ Алексей Буглак уведомил главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева о противоречиях приказов министерства, регулирующих оформление ветеринарных сопроводительных документов, и закона «О рыболовстве» 29 июля. Копия письма есть у “Ъ”. Проблема касается компаний, ведущих промысел на арендованных судах по договору тайм-чартера, которые перерабатывают улов в море. Как говорится в письме, в данном случае собственником улова и изготовленной из него продукции выступает предприятие, которому принадлежит квота на вылов, а производителем — судовладелец. В коносаменте (устанавливает право собственности на товар) и транспортном сопроводительном документе в качестве грузоотправителя и грузополучателя также указывается собственник квоты и улова. Но управления Россельхознадзора требуют, чтобы, в соответствии с приказами Минсельхоза, грузоотправителем и грузополучателем в системе «Меркурий» был указан производитель продукции, то есть владелец судна.

Требование противоречит закону «О рыболовстве», который обязывает доставлять уловы и произведенную из них продукцию держателей квот, указывают в АДМ. В приложении к письму отмечается, что рыбопромышленники стремятся оформлять документы на продукцию в соответствии с федеральным законом. Текущая же ситуация может привести к затруднениям при движении партий, простою груза, а также грозит финансовыми потерями российским рыбопромышленникам, беспокоятся в АДМ. Алексей Буглак просит Дмитрия Патрушева внести изменения в приказы Минсельхоза, а до этого обеспечить владельцам квот возможность оформлять сопроводительные документы на переработанную на судне продукцию в порту РФ от своего имени. В Минсельхозе заявили “Ъ”, что письмо АДМ пока не поступило.

По словам Алексея Буглака, актуальность вопроса усилилась с 1 июля 2019 года, когда завершился переходный период по использованию «Меркурия». Но у компаний уже возникали проблемы с системой. В 2018 году были сбои по определению владельца судна и данных об освидетельствовании судна на предмет поставки рыбной продукции в третьи страны, говорит господин Буглак. Он опасается, что несогласованность в требованиях грозит сбоями при отгрузках продукции как на внутренний, так и на внешние рынки.

По оценкам источника “Ъ” в отрасли, ситуация ставит под угрозу поставки около 300 тыс. тонн продукции. Возможные убытки рыбопромышленников из-за сбоев могут достичь $450 млн, подсчитал глава информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. В Росрыболовстве заверили, что сложности с оформлением ветеринарных сертификатов на уловы носят единичный характер. В Россельхознадзоре на вопросы “Ъ” не ответили.

Гендиректор одного из крупнейших добытчиков минтая и сельди Русской рыбопромышленной компании Глеба Франка Федор Кирсанов подтвердил, что проблема существует. Предложения АДМ топ-менеджер поддержал, отметив, что учетные системы государственных контрольных органов необходимо совершенствовать. Управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов говорит, что компания сталкивается с подобными сложностями при промысле сайры и иваси. По его словам, уловы обрабатываются на специальных судах-производителях сторонних компаний и правильно оформить передачу рыбы в море невозможно. Задача сама по себе абсурдна, подчеркивает господин Ефремов, по сути, приказы Минсельхоза ограничивают право рыбаков распоряжаться уловами до доставки на берег.

Алексей Полухин, Анатолий Костырев