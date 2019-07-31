Глава МИД Великобритании запрашивал встречу с Лавровым

Как стало известно “Ъ”, новый глава МИД Великобритании Доминик Рааб запрашивал встречу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях министерской встречи стран АСЕАН и диалоговых партнеров блока в Бангкоке. Правда, затем в команде господина Рааба сказали, что им необходимо провести дополнительные консультации по этому вопросу. После этого британские дипломаты не связывались с российской делегацией.

Позднее представитель посольства Великобритании в Москве сообщил «Интерфаксу», что британский МИД «не запрашивал» встречу.

Напомним, что бывший министр по «Брекситу» и парламентарий Доминик Рааб был назначен главой МИД Великобритании 24 июля. Поездка на министерскую встречу в Бангкоке стала его первым зарубежным визитом в новом качестве. Одной из основных целей поездки было укрепление торговых отношений со странами Юго-Восточной Азии, которые станут особенно важны после выхода Великобритании из состава Евросоюза.

В состав АСЕАН входят Таиланд, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Филиппины, Вьетнам, Мьянма, Лаос, Бруней и Камбоджа. Однако в Бангкок также прилетели министры диалоговых партнеров блока, в том числе России. Диалоговыми партнерами блока являются КНР, Россия, США, Индия, Пакистан, Япония, Южная Корея, Канада, Австралия, Новая Зеландия и другие страны.

О подготовке к саммиту АСЕАН читайте в публикации “Ъ” «Индо-Тихоокеанскому партнерству очерчивают границы».

Павел Тарасенко