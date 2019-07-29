Доминик Рааб займется международными отношениями

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил нового министра иностранных дел. Им стал член Консервативной партии Доминик Рааб. Он начинал свою карьеру в Гаагском трибунале, потом перешел на работу в дипломатическое ведомство, после был избран в парламент. Чем он известен? И каких шагов от него ждать России?

Собственный корреспондент “Ъ FM” в Лондоне Андрей Остальский говорит, что Рааб не раз позволял себе резкие заявления в отношении российской власти: «Доминик Рааб — это энергичный, 45-летний человек — для политика достаточно молодой. Специализировался, пока работал несколько лет в Министерстве иностранных дел, на проблемах Ближнего Востока более всего, Гибралтаром занимался, еще какими-то проблемами. С Россией не сталкивался в этом почти никак. Однако с тех пор как он был избран депутатом парламента, несколько раз весьма резко высказывался, критикуя российскую внешнюю политику, и особенно стал известен тем, что именно по его инициативе в 2012 году палата общин приняла "закон Магнитского", то есть британский вариант. Кроме того, он довольно резко комментировал события в Солсбери, вступил по этом поводу в получившую широкую известность заочную полемику с Джереми Корбином, лидером оппозиционной Лейбористской партии, который предложил поделиться образцами "Новичка" с Россией, и запросить у них, что они могут сказать по этому поводу. Доминик Рааб написал знаменитую фразу в Twitter, которую потом воспроизводили газеты, журналы: "Это все равно что спрашивать грабителя банка, согласится ли он идентифицировать пули, которые остались на месте ограбления"».

До того как стать министром иностранных дел, Доминик Рааб был министром по «Брекситу», однако покинул пост из-за разногласий с Терезой Мэй. По его мнению, она была слишком мягкой на переговорах с Евросоюзом. Российскому МИДу действительно будет сложно выстроить с ним дружеские отношения, соглашается научный сотрудник британского аналитического центра Chatham House Филип Хэнсон: «Он довольно жесткий сторонник "Брексита", не готовый к компромиссам, как мне кажется. В этом плане он отлично вписывается в команду Джонсона — они оба не очень гибкие. К России относится довольно сурово.

Москва и Лондон могли бы сотрудничать в борьбе с международным терроризмом, но этому, скорее всего, помешают события в Солсбери. Я думаю, требуется очень много времени, чтобы забыть этот печальный опыт, печальный для обеих сторон».

Доминик Рааб также известен как критик феминизма. В 2011 году он обвинил сторонниц движения в «отвратительной нетерпимости» и утверждал, что мужчины становятся жертвами «вопиющей дискриминации». В российском дипломатическом ведомстве на его назначение пока не отреагировали.

Иван Якунин