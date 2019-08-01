«Химки» добавили роста

В Единой лиге ВТБ состоялся самый интригующий переход года. «Химки», которые проводят очень мощную селекционную кампанию, намекающую на стремление побороться с ЦСКА за статус флагмана отечественного баскетбола, заключили контракт с центровым Тимофеем Мозговым, в молодости уже выступавшим за подмосковную команду. Мозгов когда-то считался ярчайшей российской суперзвездой в своем виде спорта, долго играл в НБА и даже стал чемпионом сильнейшей лиги, после чего подписал очень дорогой контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс». Руководители «Химок» не сомневаются, что Тимофей Мозгов сможет вернуть форму к старту сезона, несмотря на испортившую ему предыдущий сезон травму колена.

«Химки», которые три года подряд доходили до финала Единой лиги ВТБ, уступая в борьбе за золото ЦСКА, объявили о заключении контракта с центровым Тимофеем Мозговым. Этот переход, безусловно, является самым интересным среди всех, которые российские клубы осуществили к данному моменту нынешним летом, по ряду причин.

Речь идет об игроке с шикарным по отечественным меркам бэкграундом. Высокий (его рост — 216 см) и мощный даже для своего амплуа Мозгов превратился в одного из ярчайших персонажей европейского баскетбола в конце прошлого десятилетия именно в «Химках». Из этого клуба он попал в сборную страны (в ее составе игрок завоевал бронзу чемпионата Европы 2011 года и Олимпиады 2012 года), а также совершил редкий для российского баскетбола прорыв. Тимофей Мозгов оказался востребован в сильнейшей лиге мира, поиграв в ней за пять клубов. В НБА он попал в 2010 году и довольно долго высоко в ней котировался. Пиком американской части карьеры Мозгова был переход в 2015 году из «Денвер Наггетс» в «Кливленд Кавальерс». С этой командой он дважды подряд добрался до финала чемпионата. В первом из финалов «Кливленд» уступил «Голден Стейт Уорриорс», во втором — взял реванш. В чемпионском составе Мозгов, правда, был не на ведущих ролях, в отличие от того, что проиграл финальную серию. Однако это обстоятельство не повлияло на позицию «Лос-Анджелес Лейкерс», предложившего россиянину четырехлетний суперконтракт на $64 млн.

Интригу в ситуации с Тимофеем Мозговым рождает то, что происходило с ним после заключения этого договора.

Он не добился статуса ключевого игрока ни в «Лейкерс», ни в «Бруклин Нетс», куда был обменян спустя год. «Бруклин», в свою очередь, отдал Мозгова «Орландо Мэджик», но за эту команду центровому вообще не довелось сыграть. Весь предыдущий сезон он пропустил из-за травмы колена, а в начале июля «Орландо» объявил, что отказывается от услуг ветерана, которому недавно исполнилось 33 года.

Между тем генеральный директор «Химок» Павел Астахов рассказал “Ъ”, что переговорный процесс с баскетболистом клуб инициировал «сразу после того, как появилась возможность хотя бы подумать о возращении Мозгова». Астахов дал понять, что не сомневается в том, что игрок, несмотря на проблемы со здоровьем, наберет форму. По его словам, «Химки» «внимательно следят» за процессом восстановления Мозгова, и, «исходя из той динамики, которая есть на текущий момент», он должен быть готов к старту сезона. Астахов добавил, что, по его ощущениям, Тимофей Мозгов «соскучился по баскетболу и снова хочет играть». А тренер «Химок» Римас Куртинайтис, комментируя переход клубному сайту, отметил, что Мозгов «полон энергии, а мастерства у него достаточно, чтобы вспомнить, как он может играть». Сам же игрок подчеркнул, что некоторое время раньше уже играл под началом Куртинайтиса. «Общий язык точно найдем без проблем»,— сказал он.

Возвращение «Химками» Тимофея Мозгова было очередной составляющей удивительно мощной селекционной кампании «Химок».

До него они, сохранив лидера Алексея Шведа, успели заключить контракты с целой группой известных баскетболистов вроде Сергея Карасева, Девина Букера, Дайриса Бертанса, Стефана Йовича, Джереми Эванса. В смысле громкости совершенных приобретений «Химки» явно превосходят пока ЦСКА. А их селекцию трудно интерпретировать не иначе как серьезную попытку все же отобрать в будущем сезоне у действующих победителей Евролиги звание лучшего клуба России.

Алексей Доспехов