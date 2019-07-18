«Химки» прикрыли слабые места

В среду финалист play-off Единой лиги ВТБ «Химки» объявил о переходе сербского разыгрывающего Стефана Йовича, который в последнее время довольно успешно выступал за немецкую «Баварию», а в составе национальной сборной становился серебряным призером Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Причем это уже очередной качественный новичок подмосковного клуба в нынешнее межсезонье. Химчане проводят настолько агрессивную трансферную политику, что выгодно смотрятся даже на фоне своего главного конкурента ЦСКА и собирают состав, способный бросить реальный вызов армейцам.

Очередное, уже шестое по счету приобретение «Химок» должно порадовать поклонников клуба и напрячь его конкурентов, особенно ЦСКА. Стефан Йович хоть и не звезда европейского баскетбола, но заслуженный мастер своего дела, который может заметно усилить игру основного соперника армейцев в Единой лиге ВТБ. «У него нет слабых мест, это один из лучших разыгрывающих Европы,— такую оценку дал новичку главный тренер подмосковного клуба Римас Куртинайтис.— Хорошо действует при пик-н-ролле, идет под щит и обладает отличным броском, очень надежен в защите. Защитник с высоким ростом, как я и люблю».

Действительно, для разыгрывающего у Йовича достаточно мощная фактура: рост 198 см и вес около 100 кг. При этом и с техникой у него полный порядок — все-таки он воспитанник традиционно сильной и плодовитой экс-югославской школы. Кстати, Йович является рекордсменом Евролиги по количеству результативных передач в одном матче: 19 раз он ассистировал партнерам во встрече с «Баварией» в сезоне-2015/16, когда еще защищал цвета «Црвены Звезды». Впоследствии серб продолжил карьеру именно в мюнхенском клубе, откуда и был приглашен в «Химки». В прошлой Евролиге он провел 23 игры, набирал в среднем 8,3 очка и отдавал 4,6 передачи. Впрочем, на клубном уровне он больших побед не добивался — максимум был чемпионом Сербии, Адриатической лиги и Германии. Зато в составе национальной сборной стал серебряным призером всех самых крупных турниров: Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы в период с 2014 по 2017 год.

Между тем вместе с Йовичем из «Баварии» в Подмосковье перебрался матерый американский центровой Девин Букер, подписавший контракт накануне, так что «Химки» сразу получили отлично сыгранную связку. Ранее финалист play-off Единой лиги ВТБ заключил соглашение с известным латвийским защитником Дайрисом Бертансом, который в прошлом сезоне успел немного поиграть в Национальной баскетбольной ассоциации за «Нью-Орлеан Пеликанс». Будет выступать за химчан и один из лучших российских снайперов Сергей Карасев. Наверняка не испортит картины и кандидат в сборную России форвард Евгений Валиев. А что касается 220-сантиметрового центрового Андрея Десятникова, который в последнее время не имел серьезной соревновательной практики, то Куртинайтис обещал плотно поработать с ним и поставить, как говорится, на ноги. Хотя не исключено, что позицию пятого номера в «Химках» усилит Тимофей Мозгов, покинувший клуб NBA «Орландо Мэджик».

Отметим, что желто-синие сохранили костяк команды во главе с Алексеем Шведом и оформили полноценный трудовой договор с латвийским форвардом Янисом Тиммой, которого брали в аренду. Если судить по соотношению кадровых потерь и приобретений, то «Химки» по подбору исполнителей постепенно подравниваются с ЦСКА и вполне могут в итоге сколотить такой состав, который в следующем сезоне скинет восьмикратного чемпиона Единой лиги ВТБ с трона. Напомним, армейцы недавно расстались с Нандо де Коло, Кори Хиггинсом и Серхио Родригесом, а они во многом определяли игру. Тем временем ряды красно-синих пополнили немецкий центровой Йоханнес Фойгтманн, американский защитник Дэрран Хиллиард и его латвийский коллега по амплуа Янис Стрелниекс, но никого из них нельзя назвать стержневыми игроками. Очевидно, что ЦСКА для сохранения лидерства нужны более крутые новички.

Александр Ильин