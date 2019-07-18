18 июля, четверг
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Новичок «Химок» Стефан Йович (с мячом) зарекомендовал себя как незаурядный распасовщик и помог своему бывшему клубу — «Баварии» — выиграть два последних чемпионата Германии

Фото: Bongarts/Getty Images

«Химки» прикрыли слабые места

Подмосковный клуб усилился еще одним качественным новичком

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

В среду финалист play-off Единой лиги ВТБ «Химки» объявил о переходе сербского разыгрывающего Стефана Йовича, который в последнее время довольно успешно выступал за немецкую «Баварию», а в составе национальной сборной становился серебряным призером Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Причем это уже очередной качественный новичок подмосковного клуба в нынешнее межсезонье. Химчане проводят настолько агрессивную трансферную политику, что выгодно смотрятся даже на фоне своего главного конкурента ЦСКА и собирают состав, способный бросить реальный вызов армейцам.


Очередное, уже шестое по счету приобретение «Химок» должно порадовать поклонников клуба и напрячь его конкурентов, особенно ЦСКА. Стефан Йович хоть и не звезда европейского баскетбола, но заслуженный мастер своего дела, который может заметно усилить игру основного соперника армейцев в Единой лиге ВТБ. «У него нет слабых мест, это один из лучших разыгрывающих Европы,— такую оценку дал новичку главный тренер подмосковного клуба Римас Куртинайтис.— Хорошо действует при пик-н-ролле, идет под щит и обладает отличным броском, очень надежен в защите. Защитник с высоким ростом, как я и люблю».

Действительно, для разыгрывающего у Йовича достаточно мощная фактура: рост 198 см и вес около 100 кг. При этом и с техникой у него полный порядок — все-таки он воспитанник традиционно сильной и плодовитой экс-югославской школы. Кстати, Йович является рекордсменом Евролиги по количеству результативных передач в одном матче: 19 раз он ассистировал партнерам во встрече с «Баварией» в сезоне-2015/16, когда еще защищал цвета «Црвены Звезды». Впоследствии серб продолжил карьеру именно в мюнхенском клубе, откуда и был приглашен в «Химки». В прошлой Евролиге он провел 23 игры, набирал в среднем 8,3 очка и отдавал 4,6 передачи. Впрочем, на клубном уровне он больших побед не добивался — максимум был чемпионом Сербии, Адриатической лиги и Германии. Зато в составе национальной сборной стал серебряным призером всех самых крупных турниров: Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы в период с 2014 по 2017 год.

Между тем вместе с Йовичем из «Баварии» в Подмосковье перебрался матерый американский центровой Девин Букер, подписавший контракт накануне, так что «Химки» сразу получили отлично сыгранную связку. Ранее финалист play-off Единой лиги ВТБ заключил соглашение с известным латвийским защитником Дайрисом Бертансом, который в прошлом сезоне успел немного поиграть в Национальной баскетбольной ассоциации за «Нью-Орлеан Пеликанс». Будет выступать за химчан и один из лучших российских снайперов Сергей Карасев. Наверняка не испортит картины и кандидат в сборную России форвард Евгений Валиев. А что касается 220-сантиметрового центрового Андрея Десятникова, который в последнее время не имел серьезной соревновательной практики, то Куртинайтис обещал плотно поработать с ним и поставить, как говорится, на ноги. Хотя не исключено, что позицию пятого номера в «Химках» усилит Тимофей Мозгов, покинувший клуб NBA «Орландо Мэджик».

Отметим, что желто-синие сохранили костяк команды во главе с Алексеем Шведом и оформили полноценный трудовой договор с латвийским форвардом Янисом Тиммой, которого брали в аренду. Если судить по соотношению кадровых потерь и приобретений, то «Химки» по подбору исполнителей постепенно подравниваются с ЦСКА и вполне могут в итоге сколотить такой состав, который в следующем сезоне скинет восьмикратного чемпиона Единой лиги ВТБ с трона. Напомним, армейцы недавно расстались с Нандо де Коло, Кори Хиггинсом и Серхио Родригесом, а они во многом определяли игру. Тем временем ряды красно-синих пополнили немецкий центровой Йоханнес Фойгтманн, американский защитник Дэрран Хиллиард и его латвийский коллега по амплуа Янис Стрелниекс, но никого из них нельзя назвать стержневыми игроками. Очевидно, что ЦСКА для сохранения лидерства нужны более крутые новички.

Александр Ильин


Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя