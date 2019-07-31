Власти Удмуртии создадут АО «Аэропорт Ижевск»

Власти Удмуртии решили отделить аэропорт Ижевска от «Ижавиа». Соответствующее распоряжение о создании АО «Аэропорт Ижевск» опубликовано на сайте главы и правительства республики. Учредителем общества будет минимущества региона. Все 100% акций принадлежат Удмуртии, уставной капитал составляет 100 тыс. руб.

Напомним, что глава Удмуртии объявил о планах по разделению «Ижавиа» в январе 2018 года. Провести реорганизацию планировали осенью 2018 года, но процесс отложили. В начале 2019 года гендиректор авиакомпании Александр Синельников заявлял, что разделение могут начать в первом квартала 2019 года. В июне 2019 года глава Удмуртии Александр Бречалов заявлял, что «Ижавиа» разделят на два юрлица до конца 2019 года.