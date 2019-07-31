Банк России вложил в экономику оптимизм

Во втором квартале 2019 года рост ВВП ускорился до 0,5–1% — такие оценки аналитиков ЦБ приводятся в июльском комментарии регулятора об экономике. Ранее Минэкономики оценило рост ВВП во втором квартале в 0,7% после 0,5% в первом квартале 2019 года, пояснив, что основной вклад в улучшение динамики показателя внесла в июне промышленность. В ЦБ также полагают, что главным образом поддержала экономику обработка (см. график), но отмечают, что ускорение роста промпроизводства «может носить временный характер». Однако в июньских данных Росстата эксперты обнаружили серьезную методологическую ошибку, что может вызвать пересмотр показателей промпроизводства вниз с начала года (см. “Ъ” от 17 июля).

Пока Минэкономики и ЦБ оптимистичнее рынка и независимых аналитиков. После публикации основной макростатистики за второй квартал в РФПИ оценили рост ВВП за период менее чем в 0,5%, а в Capital Economics — лишь в 0,2%. «Экономический рост в последние полгода существенно замедлился. Можно даже говорить, что российская экономика втягивается в стагнацию… Кризисные явления отмечаются по широкому кругу элементов конечного спроса. Одновременно становятся заметными изменения в поведении компаний» — «привыкание» к затяжному кризису и адаптация к нему, в частности, «за счет снижения спроса на труд», констатируют и в ЦМАКП, полагая, что второй квартал не будет лучше первого.

Истоки оптимизма экономистов ЦБ вызывают вопросы. Говоря об улучшении показателей потребительского спроса (с учетом сезонности), они признают, что годовой темп прироста розницы во втором квартале достиг лишь нижней границы прогноза ЦБ в 1,5–2% — в том числе вследствие улучшения потребительских настроений по Росстату. При этом в опубликованном вчера же докладе об инфляционных и потребительских ожиданиях ЦБ говорится, что «в июле индекс потребительских настроений продолжил снижаться второй месяц подряд».

В отсутствие заметных улучшений потребительского спроса в ЦБ оценивают годовой спад инвестиций во втором квартале 2019 года в 1,3–1,8% из-за снижения госвложений. «В третьем квартале по мере реализации нацпроектов и увеличения госинвестиций темп прироста ВВП ускорится до 0,8–1,3%»,— надеются в ЦБ.

Алексей Шаповалов