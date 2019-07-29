«Нелишне человеку как-то вмешаться, раз на природу нет надежды»

Губернатор Красноярского края объяснил студентам, почему ответственные службы не всегда тушат лесные пожары. По словам Александра Усса, лесной пожар — это природное явление, такое же, как метель или образование айсбергов. Тем временем, по данным Федеральной службы лесного хозяйства, общая площадь возгораний в Сибири выросла до 2,3 млн га. Местные жители, в том числе и в крупных городах, страдают из-за смога и запаха гари. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что готовность страны к стихийным бедствиям вызывает все больше вопросов.

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Есть утвержденный документ, регламентирующий зоны пожарного контроля. Его суть в том, что лесные пожары, которые возникают в указанных зонах, тушению не подлежат, так как, по оценкам разных комиссий и экспертов, не содержат прямой угрозы населенным пунктам, там не произрастают ценные породы деревьев, не обитают редкие хищники и иные особи диких животных. Тушить лесные пожары — дело очень дорогое, требует привлечения больших людских ресурсов и немалого числа техники.

Губернатор Красноярского края Александр Усс решил наглядно объяснить своим гражданам, почему в Сибири горят леса и почему государство не предпринимает каких-либо серьезных мер, чтобы этому воспрепятствовать. В первую очередь, потому что это стихия, а с ней бороться бесполезно — нельзя же растопить айсберг или предупредить метель. «Если у нас зимой холодная погода, и возникает метель, никому же не приходит в голову топить айсберги с тем, чтобы у нас было потеплее. Нечто похожее, думаю, применительно к лесным пожарам в зоне контроля. Дело не только в правительстве, дело в том, что это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может даже где-то и вредно»,— заявил Усс.

По логике вещей, на помощь людям должна прийти природа. Дожди вполне способны если не окончательно ликвидировать, то, по крайней мере, затормозить распространение пламени. И что же говорит МЧС? Получается, и природа против нас. Опять аномалии: циклоны обходят стороной район бедствия, не формируются в указанном месте, отмечает первый замминистра по чрезвычайным ситуациям Александр Чуприян: «Получается, чем больше у нас очаг пожара, тем он больше блокирует своими твердыми частицами влагу, и дождей там нет. Таким образом, из космического мониторинга видно, что циклоны обходят это место, и долгожданных дождей не происходит. Поэтому дальше уже действия только за человеком».

Все понятно — ссылка на утвержденные документы. Наверное, это позволяет перевести дух. Только дым от этих природных явлений идет в населенные пункты и в крупные города — такие, как Красноярск. Ему, дыму, регламенты не указ. Ему все равно — что контрольные, что охранные зоны. Он распространяется.

А если это еще помножить на природные аномалии, то получается совсем безрадостная картина. Население испытывает серьезный дискомфорт, и это очень мягко сказано, от того, что не видит солнца и в целом рискует задохнуться

Так что можно поспорить с губернатором Уссом. Айсбергов в подшефном ему Красноярском крае, как известно, не наблюдается, и от метели можно укрыться, а вот с дымом бороться сложно. Особенно когда от нас циклоны и дожди отвернулись. Здесь достаточно вспомнить Москву 2010 года — там уже было не до регламентов и циклонов. Ситуация имела политические и иные последствия. Понятно, столица, а Сибирь далеко.

Может быть, не только с силами природы, но и с законами у нас не все ладится? Слишком уже много бедствий навалилось: дома тонут, леса горят. Действительно, нелишне человеку как-то вмешаться, раз на природу нет надежды.