«Меркурий» обжегся на молоке

Введение электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) части готовой молочной продукции, включая некоторые виды сыров, с 1 июля привело к сложностям с поставками. Производители сообщают о возвратах товара и простоях автотранспорта, что грозит издержками и штрафами со стороны сетей. Оператор системы ЭВС Россельхознадзор настаивает, что та работает в штатном режиме, но участники рынка опасаются новых проблем в ближайшие дни.

О трудностях с отгрузкой части готовой молочной продукции “Ъ” сообщил собеседник в крупном производителе. Сложности связаны с введением ЭВС на часть категорий в системе Россельхознадзора «Меркурий», указывает он. С 1 июля под действие системы подпадают, в частности, некоторые сыры, масло и консервы. А с 1 ноября ЭВС должна затронуть молоко, кисломолочные продукты и мороженое. По словам источника “Ъ”, утром 2 июля в «Меркурии» из-за нагрузки случился крупный сбой: документы не отправлялись около двух часов. В целом, отмечает он, трудности были с отгрузками около 5% продукции. Проблемы, в частности, были при поставках в сеть «Магнит», продолжает источник. В «Магните» заявили “Ъ”, что при работе в «Меркурии» возникают локальные технические сложности как со стороны компании, так и со стороны поставщиков, которые оперативно устраняются.

Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов подтверждает, что в первые дни действия ЭВС на часть готовой молочной продукции возникали сложности технического характера с «Меркурием», которые необходимо было решать в ручном режиме. В PepsiCo (бренды «Домик в деревне», «Веселый молочник», «Ламбер» и пр.) сообщили, что, несмотря на то что под ЭВС подпадает только 2,5% продукции компании, возникали трудности технического, нормативно-правового и операционного характера.

Система периодически замедляет работу вплоть до полной остановки, есть проблемы во взаимодействии с рядом клиентов и сетей, перечисляют в компании.

Процент возвратов пока невелик, но системные риски сохраняются и будут еще более критичны в будущем, когда ЭВС станет обязательной для полного ассортимента молочной продукции, говорит представитель PepsiCo.

Директор по логистике компании «Умалат» (марки Unagrande, Pretto) Алексей Овчинников говорит, что, хотя сыры компании не должны быть подконтрольны ЭВС, сети отказывали в приемке этой продукции. Результатом стали простои машин, переносы заказов на доставку, дополнительные переговоры с контрагентами, рассказывает он. В Danone («Простоквашино», «Активиа») серьезных проблем с отгрузками пока не заметили.

В «Auchan Россия» говорят, что почти все поставщики сети перешли на работу в «Меркурии». Там признали, что 1–2 июля некоторые контрагенты не предоставили электронный сертификат на молочные продукты, которые не были приняты, и поставщику был оформлен возврат. Но объем такой продукции крайне незначителен, подчеркивает представитель сети. В X5 сообщили, что существенных сбоев в работе системы не фиксировали, а возникающие сложности стараются решать оперативно. В Metro и «Ленте» на запросы “Ъ” не ответили. Два дня — слишком небольшой срок, чтобы подвести итоги работы «Меркурия» в расширенном режиме, сообщили в АКОРТ.

Но, как указывает собеседник “Ъ” в крупном производителе, задержки и возвраты продукции в любом случае сказываются на издержках всех участников рынка.

При этом, по словам собеседника, многие сети успели заранее увеличить закупки молочных продуктов перед 1 июля и сложности с поставками будут только нарастать, а пик может прийтись на ближайшие дни.

«Согласно большинству договоров, поставщик считается исполнившим свои обязательства, если он осуществил передачу товара сети в согласованные сроки и с полным пакетом корректно оформленных товарно-сопроводительных документов»,— рассказывает заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов. По его словам, в данном случае оба эти условия могут быть нарушены, что грозит поставщикам штрафами.

В Россельхознадзоре заявили “Ъ”, что не знают о случаях, когда производитель оформил электронный сертификат, а сеть не «увидела» документ в системе. Каких-либо нареканий в работе «Меркурия» не зафиксировано, заверили там.

Анатолий Костырев