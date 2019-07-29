Путин обратил внимание ФАС на рост тарифов ЖКХ в регионах России

Президент России Владимир Путин попросил главу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева обратить внимание на рост тарифов ЖКХ во многих регионах России. Господа Путин и Артемьев провели рабочую встречу, где обсудили актуальные вопросы работы ведомства.

«Игорь Юрьевич, хотел бы начать с того, на что наши граждане постоянно обращают внимание, в том числе это было, вы видели, в ходе последней прямой линии,— это необоснованный, как они считают, рост тарифов во многих регионах России»,— заявил президент. Господин Артемьев ответил, что жалоба граждан из Омска на прямой линии о двойном завышении тарифа на мусор стала местным решением властей. По его словам, сейчас вышло постановление о снижении тарифов.

«Мне бы очень хотелось, чтобы слова и бумажки, которые производятся в большом количестве на разных уровнях, не расходились с сутью тех решений, которые принимаются; чтобы люди видели, что эти решения работают в реальной жизни»,— ответил президент Путин.

Как писал “Ъ”, во время прямой линии к президенту обратился житель поселка Старый Кировск под Омском, пожаловавшийся на резкое увеличение платы за вывоз мусора в частном секторе, где он живет. В своем обращении мужчина заявил, что за последние месяцы тариф вырос с 90,27 до 266 руб. В ответ глава государства сказал, что «такого не должно быть», отметив, что «обязательно попросит» ФАС обратить внимание на ситуацию.