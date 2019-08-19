Охота на китайцев

Все китайские исследователи в США работают на свое правительство и воруют для него американские технологии; студенты ничуть не лучше. С такими страшилками по множеству университетов ходят люди из ФБР или звонят туда, требуя «разработать протоколы» для «мониторинга» всех китайцев. Протоколы — это когда сам университет будет вести досье на каждого, кто китаец, может, даже ставить ему подслушивающие или подглядывающие устройства, записывать знакомства, явки, пароли…

Дмитрий Косырев

История эта стала известна из двух источников — из заявлений китайских властей о том, что творится с гражданами страны в Америке, и из множества гневных документов от самих университетов и исследовательских центров.

Открытое письмо властям недавно написали коллективно 15 самых элитных университетов, включая Йель, Стэнфорд и Колумбийский. Сейчас то же сделали Ассоциация американских университетских профессоров, Ассоциация колледжей и университетов и другие. Требуют, чтобы охотники за шпионами не переваливали дело тотальной слежки на ученых. А чистка лиц китайской национальности не только угрожает академическим свободам, но и тормозит научную работу.

То есть проблема есть. Но Мари Ройс, замглавы Министерства образования, заявляет: ее нет. Она утверждает: мы продолжаем принимать студентов из Китая, мы просим всех, кто с ними общается, приглашать их в клубы, организации или свои дома, чтобы китайцы сами сделали вывод насчет того, что такое Америка. Они и делают выводы. На 30 процентов выросло число абитуриентов из Китая, желающих поступить уже в британские университеты, а, допустим, в лучшем учебном заведении Гавайев в следующем году ожидается 20-процентное снижение китайских заявок.

Конечно, студентов можно счесть жертвами пекинской пропаганды, но в таких случаях люди помимо восприятия пропаганды говорят друг с другом и обмениваются фактами.

А факты очевидны: охота на китайских шпионов в США достигла точки полной истерии, и не только в науке и образовании.

Есть люди, родившиеся гражданами США, получившие боевые награды в разных американских войнах, но им сейчас советуют «убираться откуда пришел» — из-за неправильного разреза глаз. Недавно из Университета Эмори уволили китайскую супружескую пару, исследовавшую проблемы неврологии, а из Андерсоновского ракового центра в Хьюстоне выгнали трех специалистов по онкологии — за китайские корни. В самом Китае говорят, что множеству ученых без объяснений отменили 10-летние американские визы...

Тут учтем, что студенты все-таки не исследователи. Студенты — это дойная корова. Их в США из Китая сейчас 360 тысяч, и это индустрия с оборотом 15 млрд долларов в год. Университеты китайцев поэтому любят особо. А вот идея о природной (или исторической, или политической) склонности китайцев не столько вносить свой вклад в исследования, сколько воровать идеи и технологии — это несколько другая история, она тянется еще из 90-х годов, и России хорошо знакома.

Но дело не только в науке и образовании, они лишь часть картины. Поразительна скорость, с которой одна сверхдержава, в том числе на государственном уровне, объявляет другую полным Мордором, не заботясь о фактах. Американцы, и не только они, теперь должны воспринимать Китай вот как: это коммунистическое государство с тотальной слежкой за всеми жителями с присуждением им «социальных рейтингов»; это нация, которая веками вынашивала идею полного подчинения себе всего мира вообще, и делает это путем «хищнической» раздачи денег; это тюрьма народов, где в Синьцзяне держат в концлагерях миллионы мусульман, а про Тибет и говорить нечего (кстати, и не говорят почти, поскольку «концлагеря для мусульман» — это вопрос отношений Китая с мусульманским миром, а Тибет в этом плане не столь перспективен).

Нечто похожее было в США в эпоху охоты на коммунистических ведьм (стартовала в конце 40-х), но там вопрос был скорее внутренним, свои жрали своих, и только идейные и прочие корни неправильных американцев их противники протягивали куда-то к Кремлю. А сейчас другая картина: это конфронтация держав, переходящая в тотальную. И одно дело — геополитические игры за технологическое превосходство, или за рынки сбыта, или (в прежнюю эпоху) за природные ресурсы. Это делают все со всеми. Другое дело — тотальная и глобальная обработка мозгов насчет того, что конкурент США воплощает все мыслимые ужасы. Причем ужасен любой выходец оттуда.

Как ни странно, в годы, когда Китай и правда соответствовал описанной выше картине (и то не полностью), американцы воспринимали его как-то спокойнее. И именно с тем, вполне маоистским Китаем, администрация Ричарда Никсона (пришел к власти в 1969 году) выковала нечто вроде альянса, с дипломатическим признанием и с ясной идеей совместного противостояния СССР. Истерик насчет Китая-Мордора тогда не было, Никсон перечислял в своих речах вопросы, по которым две державы расходятся, а дальше говорил «но» — и объяснял, в чем они сходятся.

Но Китай тогда был слабым, а США — несмотря на множество провалов и проблем — сильными. Сейчас все как-то не так.

В свежем номере журнала Foreign Affairs можно прочитать многостраничный упрек американской элите: изучайте факты, ребята. Не надо говорить, что в Пекине только и мечтают, чтобы подорвать везде «демократию», то есть ту же Америку. Со времен Мао Китай никак не пытался экспортировать свою политическую систему, его нынешняя «китайская мечта» — идейный продукт число внутренний. Китаю хочется иметь большее влияние в рамках существующей мировой системы — да. Но чтобы эту систему ненавидеть и пытаться ее уничтожить — ну никаких признаков.

Заметим, пишет человек, очевидно, хорошо знающий все нюансы внутренней и внешней пекинской политики. И вот вывод этого человека: доиграетесь ведь. «Чрезмерная реакция — то есть изображение соревнования с Китаем в цивилизационных и идеологических параметрах — несет риск превратить Китай в то самое, что многие в Вашингтоне ему со страхом приписывают». Делаете из этой страны врага — врага и получите.

Вы бы вместо этого, заключает статья, заставили собственную демократию работать лучше. Тогда было бы легче конкурировать с Китаем даже там, где он силен,— по части экономической и технологической мощи.

Но ясно же, что этому автору скажут в атмосфере тотального страха перед Пекином: а вы чьих будете и ваша какая фамилия? Чэнь? Да неважно, что вы Джессика Чэнь-Вайс из Корнелльского университета. Отправляйтесь туда, откуда пришли.

Другое дело, что она может в порядке защиты бездоказательно сослаться на родственные связи с другим Чэнем (их много, как Сидоровых). Гордон Чэнь — тоже американец — сначала прославился упорными и никогда не сбывавшимися предсказаниями того, что Китай идет к катастрофе. А потом начал объяснять нечто противоположное — что Китай идет к мировому господству, потому что уже не первое столетие иначе себя не мыслит. Очень популярен в обоих лагерях политики США. В обоих — потому что Китая в Америке боятся и демократы, и республиканцы.