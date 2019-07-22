Красная Америка

Корреспондент консервативной Daily Signal сидел на съезде «Социализм-2019», наблюдал и записывал. Дело было в США — в Чикаго, в пятизвездном отеле.

Дмитрий Косырев

Нам просто придется относиться к этой ситуации всерьез. И потому, что следующая предвыборная кампания в Америке явно будет идти по линии «социалисты против консерваторов». И оттого, что похожие процессы идут в прочих странах западной группы. И, наконец, все это неизбежно подтолкнет буквально каждого в России к выяснению «простого» вопроса: а мы-то кто? Мы левые или правые или у нас в головах отлично уживается дикая (для западника) смесь тех и других идей?

Лет десять назад сама мысль о том, что в США есть социалисты, вызывала у американцев лишь презрительную усмешку. Сегодня те, кого там называют социалистами, грозят полностью подмять под себя Демократическую партию (да это почти и произошло — не зря же команда Хиллари Клинтон самыми безобразными путями оттирала команду «левого» Берни Сандерса от номинации на президентских выборах 2016 года).

А главное, у них есть шанс прийти к власти. Вы же слышали, что стабильные 40 процентов американцев по множеству опросов хотят жить при социализме или сочувствуют таковому и т.д.?

Вопрос только в том, что они называют социализмом. Сразу скажем, тут внешне очень мало похожего на СССР, Китай, Кубу или Венесуэлу (которые, в свою очередь, в социалистические времена были мало похожи друг на друга). Но общее — внутреннее, глубинное — все-таки есть.

Итак, что зафиксировал упомянутый журналист на том самом съезде — кстати, влиятельном общеамериканском мероприятии? Для начала — много нам уже знакомого. Например, сексуальная революция, сводящаяся к уничтожению половых различий это оно. И на съезде, в той зоне, где проходила конференция, условные «М» и «Ж» в пятизвездных туалетах были аккуратно заклеены. Еще уничтожение на корню всякого и всяческого «расизма» — то есть вообще Америки европейского происхождения — это тоже оно. А раз борьба с расизмом, то, соответственно, моральное уничтожение патриотизма, истории страны (включая свержение памятников), поскольку ее делали «белые расисты». Открытые для всяких мигрантов границы — обязательно: кто хочет, тот и въезжает или приходит пешком.

Это, повторим, более или менее знакомо: не могли не заметить. А вот насчет экологии и экономики — интересно и относительно ново. Есть такая с безумной агрессией продвигаемая в глобальном масштабе идея «новой зеленой сделки», сводящаяся к отказу от производств, автомобилей и многого другого. Так вот на съезде ясно прозвучала мысль о том, что дело вовсе не в окружающей среде и «гибнущей планете». А в том, что тут отличный и пока что не вызывающий массового протеста способ создать какую-то полностью новую и невиданную экономику — фактически с нуля и насильно. То есть «зеленые» — они на самом деле «красные».

У нас в России, возможно, до 90 процентов населения считает, что государство в идеале должно на 100 процентов содержать лучшие в мире образование и медицину. И именно здесь проходит резкий водораздел между американскими консерваторами и демократами, которые уже почти социалисты. Консерваторы, по предварительным прикидкам, будут ориентироваться на примерно 40 процентов, только уже своих избирателей, которые считают: ни одна экономика мира не выдержит такого образования и особенно здравоохранения. Просто потому, что эта штука — как показал богатый международный опыт — нигде не работает, зато жрет безумные деньги, которые раздувшемуся до предела репрессивному государству приходится выжимать из тех, кто зарабатывает, отбирая у них фактически все. Но тогда они зарабатывать перестают, потому что — а зачем…

Такие вот судороги в западных обществах. Они неизбежно затронут и всех остальных, включая Россию. И по всем перечисленным вопросам каждому человеку придется решать, здесь он или там — хорошо если только мысленно. Это нам повезло, что мы пока от такого выбора отдыхали.

В США на чикагском съезде было много портретов Маркса, но никаких Лениных или Мао (у них не получилось). Это американский социализм.

Но суть левизны остается неизменной. Она — в массовом и насильственном изменении человеческого общества, для чего надо воздействовать на человека. Путем диких и агрессивных кампаний по обработке мозгов, что мы давно в отношении США или прочих стран и заметили.

Корреспондент не сообщил, виднелся ли на стенах Троцкий. Должен был быть, потому что западная левизна сегодня именно от него (что не скрывается, на эту тему написаны уже целые библиотеки, как и через кого идеи Троцкого дошли, через Европу, до США). Мысль тут в том, что создать идеальное общество можно, только создав сначала идеального человека, причем делать это надо перманентно, промывая каждому поколению мозги снова и снова.

А как насчет тех американцев, которым сама идея этакого уничтожения человека противна и ужасна? Вот один из откликов на ту самую публикацию в Daily Signal: «Прочитал статью. Показал жене. Она дала мне кредитную карточку. Пошел в оружейный магазин» (кстати, одна из классических идей социалистов в США — никакой свободной продажи оружия).

Консервативный фланг в США пока что по большей части шутит; созданная им разветвленная сеть СМИ (сотни и тысячи сайтов) — по большей части сатирические. И вот один из образцов такого юмора (кстати, написанного студентом — правый фланг Америки заметно молодеет). Это предложение относительно мирного бракоразводного процесса между двумя Америками. Если кратко, то речь о следующем: левым предлагается забрать имущество в виде территорий, которые они уже и так контролируют (это прежде всего Калифорния, но не вся, а только ее города), правые получат прочую Америку, вместе с флагом, гимном, памятниками, историей и культурой — раз уж левые все это ненавидят до дрожи. Далее, правые сохранят вооруженные силы, личное оружие, полицию и все прочее, нелюбимое левыми. Левые могут оставить себе громадные налоги, а с ними жизнь на пособия, бесплатную еду для бедных, нелегальных мигрантов, бездомных и тех, кто не хочет работать и сидит дома. Правые заберут то, что левым опять же ни к чему — уголь и нефть, вообще производство, а также здоровенные автомобили в американском стиле. И внешнюю политику — такую, чтобы Америку все боялись. Левые могут взять себе бесплатную медицину, если найдут врачей, готовых в таковой работать. И электромобили, и ветряки с солнечными батареями…

Как видим, вариантов немного — стрельба или мирный развод. И не прослеживается такого варианта, как воссоздание того, что когда-то было единым и довольно сильным обществом.

Для окончательного разделения американской политики надо, чтобы социалисты или полностью захватили Демпартию, или создали свою, равную ей по силе (а это уже реально). То же произойдет на правом фланге — республиканцы есть умеренные и не очень. Процесс идейного раскола Америки набирает силу. И будет идти: долго и сложно.