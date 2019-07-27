Россия и Турция обсудила поставки самолетов SSJ-100 и МС-21

На прошедшем в Анталье заседании межправительственной российско-турецкой комиссии шла речь о поставках пассажирских самолетов SSJ-100 и МС-21 в Турцию, а также о совместном производстве вертолетов, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

«В промышленности у нас речь идет о поставках вертолетов, о создании совместного предприятия по производству вертолетов. В перспективе это совместное производство и поставки самолетов SSJ-100, МС-21», — сказал министр.

Анкара уже готова искать замену истребителям F-35, которые США решили не передавать ей в рамках профильной программы. Отмена поставок связана с турецкими закупками российских систем С-400, наличие которых, как считает НАТО, несовместимо с использованием самолетов F-35. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил, что санкции со стороны США могут обернуться отказом закупать не только американскую систему ПВО Patriot (вместо которой выбор был сделан в пользу С-400), но и американские гражданские самолеты Boeing для Turkish Airlines. Ранее авиакомпания объявила о планах закупить 25 самолетов Boeing 787-9 за $10 млрд и 75 Boeing 737 MAX.

Между тем, президент США Дональд Трамп заявил, что не винит власти Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Анкара подыщет альтернативу F-35».