Британия ограничивает экспорт подводных аппаратов в Россию

Великобритания введет ограничения на поставки в Россию своих подводных аппаратов и компонентов к ним, сообщил телеканал RT со ссылкой на поправку к указу 2008 года, регулирующему экспорт стратегических товаров Британии в другие страны. Согласно документу, Лондон введет ограничительные меры в связи с «разработкой Россией нетрадиционных средств ведения войны». Ранее английское оборудование, в частности, использовалось в операциях по спасению российских подводников.

После трагедии на подводной лодке «Курск» в период с 2001 по 2004 год для нужд военно-морского флота России были приобретены шесть британских подводных аппаратов Tiger, пять подводных телекомплексов Cyklop, пять транспортных барокамер Hyperlite и восемь нормобарических скафандров New Suit NS-1200. Общая сумма закупки составила, по разным данным, от $25 млн до $30 млн.

«Необходимость вносить изменения в общенациональные контрольные списки — прямое следствие разработки Россией нетрадиционных средств ведения войны. Россия активно отслеживает маршруты подводных коммуникационных кабелей, по которым проходит основная часть телекоммуникационных данных в мире»,— цитирует RT текст документа.

Крупнейшие катастрофы подводных аппаратов в СССР и России Читать далее

Под новый национальный контроль подпадают экспортируемые в Россию подводные аппараты, а также соответствующее оборудование и компоненты, в частности подводные системы видения и связи, акустические и осветительные системы, а также двигатели для таких аппаратов. Согласно введенной поправке, всякий экспорт такой техники в Россию будет запрещен без предоставления соответствующей лицензии с 14 августа.

В 2005 году в бухте Березовая Тихого океана близ Камчатского полуострова британские спасатели, экипированные соответствующим подводным оборудованием, успешно провели операцию по спасению подводного спасательного аппарата «Приз» с семью моряками на борту. Им удалось освободить батискаф от удерживавших его под водой тросов.

Подробнее о спасении российских подводников читайте в материале “Ъ” «Они выплыли».