Экс-главе правительства Астраханской области вменяют злоупотребления на 212 млн рублей

Бывший председатель правительства Астраханской области Расул Султанов и действующий и. о. заместителя председателя правительства региона Виталий Шведов задержаны по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает Следственный комитет России (СКР). Ущерб оценивается в 212 млн руб.

Следствие считает, что Расул Султанов и Виталий Шведов без необходимости привлекли в бюджет Астраханской области коммерческие банковские кредиты в размере около 6 млрд руб. по ставке от 7% до 8,5%. При этом, как считают следователи, даже при возникновении реальной необходимости чиновники могли привлечь бюджетный кредит по ставке 0,1%. Таким образом, бюджету был нанесен ущерб в размере 212 млн руб.

«Кроме того, преступные действия Шведова и Султанова привели к подрыву авторитета органов муниципальной власти»,— сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Напомним, Расул Султанов и Виталий Шведов были задержаны сегодня, 26 июля. Ранее Следственный комитет возбудил 43 уголовных дела в отношении чиновников и бизнесменов, причастных к нарушениям при исполнении программы переселения из аварийного жилья в регионе. «Во всех сферах будем стараться навести порядок. Неприкасаемых у нас нет»,— предупреждал тогда врио губернатора Игорь Бабушкин (цитата по ТАСС).

Подробности — в публикации “Ъ” «Следствие пришло в аварийные дома».

Сергей Петунин, Саратов