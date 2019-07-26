Задержаны экс-глава правительства и глава минфина Астраханской области

В Астраханской области задержаны бывший председатель правительства региона Расул Султанов и действующий и. о. министра финансов региона Виталий Шведов, сообщил “Ъ” источник в правоохранительных органах. Позднее Следственный комитет России (СКР) информацию подтвердил.

«Главным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержаны бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и министр финансов региона Виталий Шведов»,— заявили в пресс-службе СКР. Подробностей задержания пока нет.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали об обысках, прошедших в министерстве финансов области.

Напомним, ранее Следственный комитет возбудил 43 уголовных дела в отношении чиновников и бизнесменов, причастных к нарушениям при исполнении программы переселения из аварийного жилья в регионе. «Во всех сферах будем стараться навести порядок. Неприкасаемых у нас нет»,— предупреждал тогда врио губернатора Игорь Бабушкин (цитата по ТАСС).

Подробности — в публикации “Ъ” «Следствие пришло в аварийные дома».

Сергей Петунин, Саратов