ЦБ скоро представит финальный вариант тарифов в системе быстрых платежей

Центробанк намерен в ближайшее время представить финальный вариант тарифной сетки за осуществление платежа по QR-коду по системе быстрых платежей. В Банке России подчеркнули, что этот вариант «обеспечит существенное снижение тарифов для торговых и сервисных предприятий по сравнению с эквайрингом».

Так, например, в категориях «магазины одежды/бытовая техника» диапазон действующей эквайринговой комиссии составляет от 1% до 2,5%, в категории супермаркеты — от 0,5% до 1,5%, а в СБП для этих категорий комиссия составит 0,4%»,— приводит «РИА Новости» сообщение регулятора.

В ЦБ уверены, что предлагаемый подход к тарифообразованию обеспечивает сохранение экономических стимулов для развития безналичных платежей как у банков, так и у торгово-сервисных предприятий. В пресс-службе регулятора напомнили, что «рынок продемонстрировал неспособность самостоятельно найти решение», поэтому «Банк России предложил компромиссный вариант».

Ранее сообщалось, что Ассоциации компаний розничной и интернет-торговли предупредили председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину о том, что крупные ритейлеры могут отказаться от участия в системе быстрых платежей из-за размера комиссии. В частности, бизнес не устраивают названные ЦБ тарифы в 0,2–0,7% суммы трансакции для конечного получателя платежа.

До этого участники рабочей группы по СБП также рассказывали “Ъ” о спорах о размере тарифов по платежам в пользу юрлиц. В июне регулятор предложил ограничить комиссию за платежи в рамках системы в адрес юрлиц по QR-коду, которые станут аналогом эквайринга, на уровне 0,4%. Однако с таким подходом не согласны в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке и Райффайзенбанке.

Подробнее — в материале “Ъ” «Быстрым платежам накручивают процент».