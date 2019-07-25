Ритейлеров не устраивает предложенный ЦБ тариф системы быстрых платежей

Ассоциации компаний розничной и интернет-торговли предупредили председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину о том, что крупные ритейлеры могут отказаться от участия в системе быстрых платежей из-за размера комиссии. Как сообщает газета «Ведомости», бизнес не устраивают названные ЦБ тарифы от суммы трансакции для конечного получателя платежа. Об этом говорится в письме ассоциации к главе ЦБ.

Ранее участники рабочей группы по СБП также рассказывали “Ъ” о спорах о размере тарифов по платежам в пользу юрлиц. В июне регулятор предложил ограничить комиссию за платежи в рамках системы в адрес юрлиц по QR-коду, которые станут аналогом эквайринга, на уровне 0,4%. Однако с таким подходом не согласны в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке и Райффайзенбанке.

Подробнее — в материале “Ъ” «Быстрым платежам накручивают процент».