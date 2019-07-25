Путин принял в Кремле пострадавших от наводнения в Иркутской области

Президент России Владимир Путин в Кремле встретился с пострадавшими от наводнения в Иркутской области. Встреча с пятью семьями из Иркутской области проходит в представительском кабинете главы государства.

Господин Путин обсудил с собравшимися проблемы, которые у них возникли в связи с паводком. Собравшиеся сказали ему, что проблемы уже все решены. Кроме того, президент пригласил пострадавших завтра посетить Санкт-Петербург и посмотреть там военно-морской парад. «Абсолютно мальчишкам будет интересно, приглашаю вас на военно-морской парад. Это такое красивое, яркое зрелище, я думаю, что всем понравится»,— сказал он.

Также Владимир Путин рассказал, что около 2 тыс. детей из пострадавшей области уже выехали в летние лагеря, еще 1,6 тыс. отправятся туда сегодня. Детей, в частности, принимают «Артек», «Орленок», «Океан».

Напомним, это не первая встреча президента с пострадавшими от паводков. 19 июля он посетил Иркутскую область, чтобы проконтролировать ход выполнения мероприятий по восстановлению территорий. Господин Путин пообщался с населением в Тулуне и выслушал жалобы и просьбы нескольких десятков человек.

Напомним, паводки начались в регионе 25 июня. Вышедшие из берегов притоки Ангары затопили населенные пункты в восьми муниципальных районах. В результате около 30 тыс. человек частично или полностью лишились имущества. Более 3,5 тыс. домов разрушено полностью. По предварительной оценке, ущерб составил 29 млрд руб.

О наводнении — в материале “Ъ” «Последствия вышли из берегов».