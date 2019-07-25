Выручка Mail.ru Group за второй квартал выросла на 22,9%

Mail.ru Group опубликовала неаудированную отчетность по МСФО за второй квартал 2019 года. Совокупная сегментная выручка компании выросла на 22,9% в годовом сравнении и составила 20,045 млн руб. Показатель EBITDA вырос на 21,6% в годовом сравнении и составил 7,2 млн руб.

Компания отметила, что без сервисов Delivery Club и ESforce выручка компании выросла на 22,4% в годовом сравнении и составила 39,463 млн руб. Показатель EBITDA вырос на 6,4% и составил 12 747 млн руб.

«Большим шагом в сторону лидерства на рынке социальной коммерции в России для нас стала знаковая сделка по созданию СП "AliExpress Россия"»,— приводятся в сообщении слова генерального директора Mail.ru Group Бориса Добродеева. Он добавил, что вместе со Сбербанком группа инвестирует «в новую О2О-компанию на базе Delivery Club и "Ситимобил" общей стоимостью до $1,7 млрд (104 млрд руб.). По словам гендиректора, это поможет вложить до $1 млрд (64 млрд руб.) в развитие сервиса по доставке еды и сервиса такси.

Компания ожидает, что в 2019 году выручка вырастет на 22–24% и составит 86–88 млрд руб. «Благодаря росту основных показателей вовлеченности выручка в сегменте "Социальные сети и коммуникационные сервисы" во втором квартале 2019 года выросла на 12,9% и составила 11,7 млн руб.»,— заявила компания.

Mail.ru Group также сообщила о том, что намерена создать совместнуюсо Сбербанком O2O-платформу (online-to-offline) на рынках еды и транспорта. Интернет-компания передаст в СП 100% Delivery Club, свою долю в «Ситимобил», а Сбербанк — долю в компании Foodplex. Участники сделки также вложат до 64 млрд руб., а стоимость СП по достижении KPI может составить 100 млрд руб.

Подробнее о СП — в публикации “Ъ” «Сбербанк и Mail.ru Group создают СП в сфере еды и транспорта».