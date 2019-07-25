Футбольный клуб «Факел» (Воронеж) был основан в 1947 году, а свое нынешнее название впервые получил в 1977-м. Выступал в Высшей футбольной лиге СССР в 1961 и 1985 годах, в Высшей лиге России в 1992, 1997 и 2000-2001 годах. В начале 2002 года команда с серьезной долговой нагрузкой была переименована в «Воронеж», а затем в «Факел-Воронеж». В 2003-м опустилась во второй дивизион. Уже на следующий год команде вернули имя «Факел», по итогам сезона она вернулась в первый дивизион, где, впрочем, задержалась лишь на несколько сезонов. В феврале 2007 года совет ассоциации «Профессиональная футбольная Лига» удовлетворил заявление о добровольном выходе из состава участников «Факела». После двухлетней паузы клуб из столицы Черноземья снова вернулся в ПФЛ под названием «Факел-Воронеж», переименованный из «Динамо-Воронеж». В декабре 2009 года вместо снятого с турнира «Факела-Воронеж» был вновь создан «Факел». В январе 2011-го воронежский клуб стал участником Футбольной национальной лиги благодаря повышению в классе ФК «Краснодар». Но по итогам переходного сезона 2011-2012 наша команда покинула ФНЛ, заняв предпоследнее 19-е место. Лишь спустя еще три первенства ПФЛ клуб вернулся во вторую по значимости лигу страны, где теперь выступает уже пятый сезон подряд.

До 2009 года основным юрлицом воронежского футбольного клуба было ОАО «ФК “Факел”». Однако из-за долгов активы были переведены на другое юрлицо, а само ОАО было ликвидировано только в апреле 2019 года. С 2009-го юрлицом является ассоциация «Футбольный клуб “Факел”». По данным «СПАРК-Интерфакс», его владельцами являются ОАО «СК “Факел”» (на 100% принадлежит региональному департаменту имущественных и земельных отношений) и ООО «ТД “Хлебный”» Натальи Яковлевой. Доли участия не раскрываются. Выручка АФК по итогам 2017 года составила 9,2 млн руб., чистая прибыль — 777 тыс. руб. Годом ранее эти показатели были на уровне 16,6 млн и 12,7 млн руб.

Чистые активы «Факела» равнялись 67,9 млн руб. в 2016-м и 110,6 млн руб. в 2017-м. Более актуальные финпоказатели не раскрывались. По данным источников „Ъ“ в клубе, ежегодный бюджет «Факела» последних лет «балансировал» на уровне 300–100 млн руб., а формировался в основном за счет привлеченных средств основного спонсора ПАО «ТНС энерго Воронеж».

По данным ресурса Transferмarkt, суммарная трансферная стоимость игроков «Факела» в нынешнем сезоне по сравнению с прошлым снизилась на €1,3 млн — с €5,8 млн до €4,5 млн. По этому показателю воронежский клуб делит последнее место с нижнекамским «Нефтехимиком». Со времени возвращения в ФНЛ в 2015 году это наименьшая стоимость игроков «Факела». В текущем сезоне футболисты оцениваются от €50 тыс. до €350 тыс. (вратарь Станислав Бучнев, центральный защитник Александр Лихачев и центральный полузащитник Артур Рябокобыленко).

По данным того же ресурса, средний возраст игроков за три сезона составил соответственно 25,6, 24,5 и 26,3 года; средняя трансферная стоимость игрока — €268, €142 и €221 тыс.