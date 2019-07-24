Китай опубликовал новую военную доктрину

США угрожают миру односторонней политикой, которая наносит ущерб безопасности КНР, соперничество между великими державами нарастает, а региональные конфликты время от времени обостряются. Такова оценка стратегической ситуации в мире, которую сегодня представило Информбюро Госсовета КНР в новой военной доктрине страны. По сравнению с предыдущей ее версией 2015 года оценки стали пессимистичнее, но не в отношении России: ее роль как союзника КНР резко выросла. Как и число упоминаний в тексте — с двух до 24.

Информбюро Госсовета КНР выпустило новое издание «Белой книги по обороне» — открытой версии китайской военной доктрины. Она называется «Китайская национальная оборона в новую эпоху» и призвана ознакомить читателей с тем, как КНР оценивает ситуацию в мире, угрозы для страны, кого считает союзниками и противниками и как планирует реагировать на возникающие вызовы в сфере безопасности и обороны.

Приставка «в новую эпоху» призвана подчеркнуть причастность к доктрине председателя КНР Си Цзиньпина, использующего это словосочетание в наименованиях практически всех своих инициатив.

К примеру, в октябре 2017 года в устав Коммунистической партии Китая были внесены «Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху», а 5 июня 2019 года в ходе визита председателя КНР в Москву две страны подписали совместное заявление «о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху».

Предыдущая версия доктрины была опубликована в 2015 году и была втрое меньше по объему (40 тыс. знаков против 120 тыс. в новом документе), а также куда оптимистичнее по взглядам на международную обстановку. Тогда авторы доктрины утверждали, что «силы мира находятся на подъеме, а тенденции к войне ослабевают» и «внешнее окружение Китая остается благоприятным».

В 2019 году ситуация в мире впервые с 1980-х годов оценивается Китаем как «неспокойная».

США «ведут одностороннюю политику», «провоцируют конфликты между великими державами», «значительно увеличили траты на оборону» и «подрывают глобальную стратегическую стабильность». НАТО «расширяется, усиливает присутствие в Центральной и Восточной Европе» и наращивает число учений.

Обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе остается, по мнению китайцев, относительно стабильной, и в немалой степени потому, что там действует Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), куда входит и РФ. В 2015 году она перечислялась в ряду других аналогичных форумов, теперь же вынесена в начало раздела. ШОС «отстаивает повестку неконфронтационности и неприсоединения» и не направлена против какой-либо третьей страны, пишут авторы.

Как и в прошлый раз, главной прямой угрозой названа независимость Тайваня, но в нынешней версии краски вокруг «ситуации в Тайваньском проливе» сгущены намного сильнее.

Правящая на острове Демократическая прогрессивная партия обвиняется в «нежелании признавать консенсус 1992 года» (то есть признавать Китай единым), желании объявить остров независимым и в «смертельной угрозе суверенитету и единству родины». Всего Тайвань в тексте упоминается 14 раз против трех раз в 2015 году.

Беспрецедентно выросла в тексте роль России. Военные отношения двух стран оцениваются как высокоуровневые и «играющие важную роль в поддержании глобальной стратегической стабильности».

В доктрине отмечается, что Россия и Китай развивают механизмы сотрудничества на всех уровнях, расширяют обмены по военной линии, проводят совместные учения и так далее.

С 2012 года страны уже провели семь раундов стратегических консультаций, а в 2018 году китайские войска впервые приняли участие в российских учениях «Восток». Подробно перечислены все совместные учения, которые РФ и КНР проводили за последние годы. В целом число упоминаний России выросло с двух в 2015 году до 24 в нынешнем.

Михаил Коростиков