ФНС возьмет граждан на учет

Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса данных физлиц. Он объединит все официальные данные гражданина — от ФИО до семейных связей — и обеспечит их гармонизацию с ведомственными информсистемами. Оператором базы будет ФНС, ранее получившая полномочия по созданию электронной системы ЗАГСов. Так государство планирует добиться точного статистического учета населения, улучшить госуправление и качество госуслуг, повысить собираемость налогов и обеспечить адресность соцподдержки. Также ресурс будет использоваться для обеспечения избирательных прав граждан и военного призыва.

Правительство внесло в Госдуму разработанный Минфином законопроект о едином информационном ресурсе, где будут собраны все данные о гражданах РФ и иностранцах на территории страны, содержащиеся в ведомственных базах данных. Информационная система будет содержать ФИО, дату и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, данные об удостоверениях личности, СНИЛС, ИНН, свидетельстве о регистрации ИП, документах об образовании и присуждении ученой степени, военной обязанности, медицинском и социальном страховании, регистрации в службе занятости, идентификатор ЕСИА, а для иностранцев — данные о правовом положении на территории РФ. Туда же будут включены дополнительные сведения о семейном положении и родственных связях гражданина. Собираться база будет по принципу «одно лицо — одна запись». Сведения о лицах, находящихся под госзащитой, будут храниться в обособленном разделе.

По сути, ресурс должен стать источником эталонных данных о населении (или «золотого профиля», как называл их глава ФНС Михаил Мишустин) — с ним будут сверяться все прочие государственные информационные системы, он же станет одним из столпов Национальной системы управления данными. Конечной целью этой цифровизации должен стать переход к дата-центричному госуправлению и налоговой «адаптивной платформе», работающей исключительно с цифровыми источниками данных и цифровыми идентичностями налогоплательщиков — ее создание анонсировал в конце 2018 года господин Мишустин (см. “Ъ” от 12 декабря). Налоговое ведомство, которое ведет единый реестр ЗАГС (запущен в октябре 2018 года), станет оператором нового ресурса.

Данные будут поступать в систему от профильных ведомств — от МВД до внебюджетных фондов — посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия. При этом ФСБ и Служба внешней разведки смогут вносить туда сведения, «ранее не учтенные в иных государственных и муниципальных информационных ресурсах». На ведомствах будет лежать ответственность за достоверность, полноту и актуальность сведений, а на налоговиках — за их защиту. Доступ к данным получат федеральные и местные органы власти, муниципалитеты, внебюджетные фонды и территориальные фонды ОМС и избирательные комиссии, они также будут автоматически передаваться в ЕСИА.

Полученный реестр должен затронуть практически все сферы жизни граждан — в частности, на него должны будут опираться новая система предоставления госуслуг, государственное и муниципальное управление: доступ к актуальным данным должен «повысить оперативность и качество принимаемых решений». В том числе база данных граждан будет использоваться для «решения вопросов социально-экономического развития, составления и реализации государственных и муниципальных программ и бюджетов бюджетной системы РФ» — для этого в ней будет создан обособленный раздел с обезличенными данными. Еще одна цель централизации учета граждан — уточнение государственной статистики: в ФНС полагают, что со временем она поможет полностью отказаться от переписей населения (см. “Ъ” от 27 июня 2018 года).

Отсутствие централизованной базы данных о гражданах власти ранее называли причиной отсутствия точной информации о потенциальных бюджетных расходах — например, в вопросах социальной помощи, пенсионного учета и др. Ресурс должен, в частности, вывести «на качественно новый уровень» расчет и начисление НДФЛ, сократить объемы уклонения от уплаты налогов и мошенничества в сфере предоставления льгот населению и повысить собираемость платежей в бюджеты. Также базу предполагается использовать для контроля исполнения гражданами воинской обязанности и обеспечения их избирательных прав. Старт работы ресурса предполагается с января 2022 года, до 2025-го продлится переходный период.

Олег Сапожков, Татьяна Гришина, Надежда Краснушкина