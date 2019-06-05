Малому бизнесу прибавят долю в закупках госкомпаний

Министерство финансов предложило увеличить для госкомпаний и госкорпораций обязательную квоту для малых и средних предприятий (МСП) в закупках с 18% до 20%. Пока закупки у МСП со стороны госкомпаний растут медленнее, чем поставки малого бизнеса непосредственно государству: так, в 2018 году доля первых выросла с 11,2% до 12,1%, а вторых — почти вдвое, с 15,4% до 29,7%. При этом нацпроект по развитию предпринимательства требует наращивания доли МСП в ВВП в полтора раза — и принудительные закупки являются стимулированием спроса на их продукцию.

Минфин предложил увеличить для госкомпаний обязательную квоту для малых и средних предприятий (МСП) в их закупках с 18% до 20%, следует из проекта постановления Белого дома, опубликованного в среду ведомством на портале нормативных правовых актов.

Документ, в частности, увеличивает годовую долю закупок, которые госкомпании и госкорпорации обязаны делать у субъектов малого и среднего бизнеса, с 15% до 18%.

В пояснительной записке к проекту Минфин констатирует, что повышение квот МСП в закупках госкомпаний и госкорпораций ориентировано на достижение целей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках нацпроекта по развитию малого бизнеса «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Одним из главных целевых показателей нацпроекта является увеличение доли МСП в ВВП страны с нынешних 22,3% до 32,5% к 2024 году и рост госзакупкок у малого и среднего бизнеса с 3 трлн руб. в 2018 году до 5 трлн руб. в последующие шесть лет.

В настоящее время нарастить к 2020 году долю закупок у МСП до 18% требует только Национальный план развития конкуренции.

При этом в 2018 году закупки у МСП госкомпаний выросли незначительно — с 11,2% до 12,1%.

Как отметил сегодня глава Корпорации МСП Александр Браверман, реестр производственных малых и средних предприятий, которые могут участвовать в закупках крупнейших компаний, сейчас включает информацию о более чем 12 тыс. поставщиков. К 2024 году он должен увеличиться впятеро — до 60 тыс. поставщиков.

Отметим, что ранее с предложением увеличить обязательную квоту для МСП в госзакупках выступал глава «Опоры России» Александр Калинин. По его оценкам, показатель должен вырасти до 25%. Дальнейший рост квоты, по его словам, необходим, чтобы «хотя бы уравновесить увеличение закупок у единственного поставщика». Напомним, такие закупки воспринимаются всеми регуляторами как неконкурентные, и квоты участия малого бизнеса в госзакупках и закупках госкомпаний вводились в том числе и для стимулирования конкуренции. Впрочем, в 2018 году квота участия МСП в закупках государства и без этого была перевыполнена — их доля увеличилась почти вдвое, с 15,4% до 29,7%, и установление порога на уровне 25% означало бы лишь фиксацию состоявшегося факта.

Диана Галиева