Деньги за домашний арест засветились в ультрафиолете

“Ъ” стали известны подробности уголовного дела, возбужденного председателем СКР Александром Бастрыкиным в отношении судья Кузьминского райсуда Москвы в отставке Руслана Якубаева. По версии следствия, с которой согласилась квалификационная коллегия столичных судей, за полмиллиона рублей, из которых 300 тыс. оказались помеченными спецсоставом, судья отправил под домашний арест обвиняемого в незаконном обороте наркотиков, которого полицейское следствие просило поместить в СИЗО.

Александр Бастрыкин возбудил в отношении Руслана Якубаева, назначенного на должность указом президента в марте 2014 года, уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки в крупном размере). 12 июля квалификационная коллегия судей Москвы, удовлетворив ходатайство господина Бастрыкина, дала согласие на привлечение господина Якубаева к уголовной ответственности. При этом следует отметить, что судейский корпус господин Якубаев покинул еще в апреле — тогда квалифколлегия удовлетворила его прошение об отставке по собственному желанию.

По данным СКР, 7 марта этого года в Кузьминский райсуд с ходатайством об аресте некоего Жидкова, обвиняемого в покушении на незаконное производство и сбыт наркотических средств в крупном размере (ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), обратился следователь следственного отдела ОМВД по Рязанскому району Москвы. В тот же день накануне судебного заседания господин Якубаев встретился со своей знакомой адвокатом Адвокатской палаты Москвы Натальей Васильчиковой, которая в тот момент осуществляла защиту господина Жидкова. В ходе предварительного следствия было установлено, что госпожа Васильчикова предложила судье Якубаеву за вознаграждение в 1 млн руб. отказать следователю в помещении обвиняемого Жидкова в СИЗО, ограничившись в его отношении домашним арестом. Первые 200 тыс. руб. адвокат пообещала передать сразу после вынесения соответствующего постановления, а остальные деньги — позже. Судья согласился на предложение.

200 тыс. руб., полученные от родственников обвиняемого, адвокат Васильчикова в девять часов вечера (через полчаса после нужного решения) передала господину Якубаеву в его служебном кабинете на втором этаже суда. Однако уже на следующий день сам обвиняемый, как следует из материалов уголовного дела, обратился с заявлением в УФСБ по Москве и Московской области о вымогательстве взятки. В рамках «оперативного эксперимента», который решили провести чекисты, родственники господина Жидкова передали в его квартире на Краснодонской улице адвокату Васильчиковой еще 300 тыс. руб. Госпожа Васильчикова была задержана и сразу дала согласие поучаствовать в оперативных мероприятиях УФСБ. Под контролем чекистов поздним вечером 14 марта адвокат Васильчикова приехала на своем Lexus в деревню Подгорелки, расположенную в Мытищинском районе Московской области, где проживает господин Якубов, и передала ему в салоне иномарки деньги, помеченные криминалистическим препаратом «Тушь-7». Сама передача записывалась. На вопрос адвоката, хочет ли он получить оставшиеся полмиллиона, судья ответил утвердительно.

19 марта дома у господина Якубаева оперативники УФСБ нашли и изъяли 200 тыс. руб. пятитысячными банкнотами, которые светились под воздействием ультрафиолетовых лучей. Еще несколько купюр, которые служитель Фемиды не успел потратить, оказались в его бумажнике. В ходе опроса судья лишь частично признал свою вину, заявив, что адвокат Васильчикова действительно обращалась к нему с просьбой перевести господина Жидкова под домашний арест. Но он никаких гарантий ей не давал, поскольку не знал, какое решение в итоге будет принято. Обсуждать финансовую сторону своего решения судья не захотел.

Следует отметить, что дело обвиняемого Жидкова, который так и остался под домашним арестом, передали другой судье. Предварительные слушания по делу она назначила уже на 26 июля.

Юрий Сенаторов