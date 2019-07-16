Коллегия судей согласилась на возбуждение дела против экс-судьи Якубаева

Квалификационная коллегия Москвы дала согласие на возбуждение уголовного дела против бывшего судьи Кузьминского суда Руслана Якубаева, подозреваемого по ст. 290 УК РФ (взятка), сообщила представитель Мосгорсуда Ульяна Солопова. «По вопросам хода дальнейшего следствия следует обращаться в СК РФ»,— сказала госпожа Солопова.

Представитель Мосгорсуда уточнила, что запрос на согласие был получен от председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

По информации источника «Интерфакса», господина Якубаева подозревают в получении взятки в 200 тыс. руб.

Судья ушел в отставку по собственному желанию 5 апреля. В марте стало известно, что в отношении него проводится доследственная проверка. Тогда же уточнялось, что экс-судья не задержан.