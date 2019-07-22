ESET предупредила о фейковых приложениях FaceApp

Специалисты антивирусной компании ESET предупредили пользователей фоторедактора FaceApp о новой мошеннической схеме. В поступившем в “Ъ” сообщении компании говорится, что злоумышленники распространяют поддельные версии FaceApp Pro через фальшивые сайты. Ссылки на вредоносное ПО размещаются на файлообменниках и в видеороликах YouTube.

Приложение FaceApp появилось в 2017 году и сразу завоевало популярность. Разработчиком сервиса стал бывший сотрудник «Яндекса» Ярослав Гончаров. Помимо эффекта старения, приложение может наложить на лицо улыбку, а также предположить, как стал бы выглядеть пользователь, будь он представителем другого пола.

«При попытке установить приложение появляется множество всплывающих окон. Невнимательность пользователя приводит к оформлению подписок на платные приложения или рекламу. Жертвы получают и запросы на получение уведомлений, которые также являются частью мошеннической схемы»,— рассказали специалисты ESET.

Чтобы не попасться на уловки злоумышленников, эксперты советуют загружать приложения из официальных магазинов Google Play и App Store, «обращать внимание на комментарии пользователей» или использовать антивирус с функциями проверки безопасности и приложений.

О том, что стало причиной возвращения популярности приложения FaceApp,— в материале “Ъ FM”.

Какие данные может собирать приложение и зачем — в публикации “Ъ FM”.