«К счастью, заявлениями отделаться не получится»

После стычки сотрудников ОМОНа с болельщиками «Спартака» в Ростове Российская премьер- лига проведет проверку. Об этом сообщается на сайте организации. Инцидент произошел после матча «Ростов»—«Спартак», который завершился со счетом 2:2. Видео стычки выложил в сеть один из болельщиков. В тонкостях этой истории разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Поклонники футбола очень быстро привыкли к тому, что на стадионах в нашей стране стало безопасно. Атмосферу праздника во время чемпионата мира мы еще не забыли, и на секунду показалось, что избиение бойцами ОМОНа болельщиков той или другой команды теперь наше неприятное прошлое. Но нет. Случай в Ростове показал, что дубинки и элеткрошокеры у блюстителей порядка всегда наготове. После матча «Ростов»—«Спартак» в интернете появились кадры, на которых ОМОН избивает спартаковских болельщиков. Жестко и цинично. Суть конфликта проста: болельщиков, которые приехали в Ростов поддержать «Спартак», не выпускали из гостевого сектора. Причин, конечно же, не объяснили.

Практика держать людей на трибунах после окончания матча всегда вызывала вопросы у тех, кто ходит на стадионы, рассказал “Ъ FM” Александр Шпрыгин, который продолжительное время возглавлял Всероссийское объединение болельщиков: «Маски, дубины, шлемы ОМОНа — эта вооруженность до зубов не вызывает в ответ никаких добрых, положительных эмоций.

Плюс непонятна практика, которая уже много лет происходит, когда якобы с благой целью обеспечения безопасности приезжих болельщиков их просто берут и на пару часов задерживают.

Представьте, люди пришли на стадион за час, провели там два часа, у многих обратный самолет, поезд — они должны ждать. По сути, ограничивают перемещение и свободу людей — их не выпускают. И при этом говорят: "Мы вас не задерживаем, но постойте, вам надо подождать"».

Официальная реакция РПЛ на этот инцидент удивила. Как после такого побоища можно было опубликовать фразу, что «стюарды и сотрудники МВД были корректны и лояльны, создавая атмосферу праздника»? Ума не приложу. Правда, потом люди пришли в себя и сообщили, что проверка будет проведена. Зачем писать на официальном сайте серьезной организации откровенную ложь — неясно. Ведь после этого слова президента Российской премьер-лиги Сергея Прядкина о безопасности на наших стадионах воспринимаются иначе:

«Конечно, у нас значительно улучшились показатели безопасности. Общее количество пиротехнических средств снизилось на 28%, это очень здорово, и положительная динамика присутствует. Имеется положительная динамика по сокращению общей численности и сотрудников Росгвардии, и сотрудников Министерства внутренних дел».

Конечно, после инцидента во всем обвинили спартаковских болельщиков. Мол, правоохранительный органы задерживали тех, кто использовал на стадионе пиротехнику, а фанаты своих пытались отбить, мол, бойцов ОМОНа спровоцировали, и они действовали по закону. Но, к счастью, заявлениями отделаться не получится — разбирательство будет. Даже если настоящих виновных по нашей старой традиции не накажут, повышенное внимание к этой истории может помочь избежать подобных инцидентов в будущем, уверен Александр Шпрыгин: «Общественный резонанс всегда имеет значение. Конкретные виновные, может быть, не будут к какой-то ответственности привлечены. Но руководство МВД тоже все понимает, и ему вся эта шумиха и резонанс не нужны. Безусловно, после данного инцидента будут сделаны какие-то выводы касательно обеспечения охраны общественного порядка на матчах».

К тому же в среде болельщиков говорят, что видео, которое попало в интернет,— это далеко не все, что сняли фанаты, и будет продолжение. Но главное, чтобы подобных историй больше не было. А то посещаемость, которой так гордятся руководители нашего футбола после чемпионата мира, может и снизиться. Ведь согласитесь, нормальный человек вряд ли будет покупать билет на футбол, если есть шанс, что его могут избить сотрудники ОМОНа.

Второй тур РПЛ завершился в воскресенье. В Москве в этот день было сыграно два матча. «Локомотив» обошел «Тамбов» со счетом 2:1, а «Динамо» уступило «Рубину» — 0:1. В этом матче впервые в Российской футбольной премьер-лиге применялась система видео-помощи арбитру.