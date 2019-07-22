При столкновениях после акции протеста в Гонконге пострадали 36 человек

Группа людей с палками напала на демонстрантов, возвращавшихся после массовой акции протеста в центре Гонконга, сообщает телерадиокомпания RTHK. В результате пострадали 36 человек, один находится в критическом состоянии, четверо — госпитализированы с серьезными травмами.

Молодые люди в белых футболках, вооруженные палками, ворвались на станцию метро Юэньлун (Yuen Long) около полуночи. По словам очевидцев, они нападали не только протестующих, возвращавшихся с митинга, но и на обычных пассажиров. К моменту прибытия полиции злоумышленники скрылись.

Напомним, в Гонконге с 9 июня продолжаются массовые протесты против принятия закона об экстрадиции лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР, в материковый Китай. Спустя месяц после начала акций глава администрации Кэрри Лам объявила, что закон об экстрадиции «мертв», и призвала протестующих начать переговоры «без предварительных условий». Демонстранты призвали закрепить аннулирование законопроекта юридически.

Подробнее — в публикации “Ъ” «В Гонконге оживляют протесты».