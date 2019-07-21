В Гонконге на акцию протеста вышли десятки тысяч человек

На антиправительственную акцию в центре Гонконге вышли десятки тысяч человек, сообщило Reuters. Протестующие начали шествие от парка Виктория и должны были дойти до Верховного суда, позже маршрут сократили до станции метро Ван Чай.

Маршрут сократили из-за требований правоохранительных органов. Вокруг правительственного комплекса и штаб-квартиры выставили пластиковые заградительные конструкции, с тротуаров убрали металлические ограждения и столбы автобусных остановок.

Ранее, 14 июля тысячи людей вновь вышли на улицы Гонконга. Би-би-си сообщает о жестких столкновениях демонстрантов с полицией: 11 полицейских были ранены и не менее 40 человек арестованы.

В Гонконге с 9 июня продолжаются массовые протесты против принятия закона, который должен был разрешить экстрадицию лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР, в материковый Китай. Спустя месяц после начала акций глава администрации Кэрри Лам объявила, что закон об экстрадиции «мертв», и призвала протестующих начать переговоры «без предварительных условий». Демонстранты призвали закрепить аннулирование законопроекта юридически.

Подробнее — в публикации “Ъ” «В Гонконге оживляют протесты».