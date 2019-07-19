Пулково почувствовало посткризисный отскок

Петербургский аэропорт Пулково по итогам полугодия обслужил почти 8,8 млн пассажиров, темпы прироста пассажиропотока к прошлогоднему периоду составили 10,3%. За шесть месяцев 2018 года аэропорт обслужил почти 8 млн человек, пассажиропоток вырос на 11,3%, одним из факторов этой динамики эксперты называли проведение чемпионата мира по футболу в Санкт-Петербурге. В последующие годы, ожидают аналитики, удержать темпы прироста операционной деятельности будет сложнее: цифры уже не будут двузначными.

Пассажиропоток Пулково на внутренних воздушных линиях за январь — июнь 2019 года вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (до 5,5 млн человек), объем перевозок на международных воздушных линиях увеличился на 5,9% (до 3,2 млн человек), следует из сообщения оператора аэропорта ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС). Только за первый летний месяц пассажиропоток Пулково составил почти 2 млн человек, что на 3,8% больше показателя 2018 года.

За этот период самыми популярными маршрутами из Пулково стали Анталья, Минск, Франкфурт-на-Майне, Париж и Мюнхен (он сменил Дубай, который был востребованным в 2018 году). На внутренних линиях популярные направления не поменялись: из Петербурга чаще всего летают в Москву, Сочи, Калининград, Симферополь и Екатеринбург.

62% общего пассажиропотока Пулково обслуживают «Россия», «Аэрофлот», «Победа», S7 Airlines и «Уральские авиалинии». При этом на долю только «России» приходится около 30% объема перевозок, сообщали в ВВСС ранее.

В 2018 году пассажиропоток Пулково достиг 18,1 млн человек, приблизившись к пределам пропускной способности аэропорта. Темпы роста пассажиропотока Пулково в последующие годы вряд ли повторят уровень 2017–2018 года, они будут замедляться и составят около 7–9%, заявляли ранее представители Пулково. ВВСС прогнозирует, что пассажиропоток к 2023 году составит около 25 млн человек и около 35 млн человек — к 2039 году. Сейчас управляющая компания разрабатывает мастер-план развития аэропорта, инвестиции во вторую очередь реконструкции могут составить около €500 млн. В ее рамках будут построены переходы с телескопическими трапами в северной посадочной галерее (в основном принимает международные рейсы) и несколько переходов и перрон в южной галерее. Работы планируется завершить в 2025–2030 годах.

Как сообщалось ранее (см. “Ъ” от 02.07.2019), после превышения проектной пропускной способности аэропорта в мае пограничные службы рекомендовали оператору распределять рейсы равномерно. Погранслужбы также высказывали опасения, что превышение пропускной способности аэропорта может продолжиться летом. В этом случае они могут перестать выдавать разрешения на выход людей из самолетов. В Пулково подтверждали, что столкнулись с дополнительной нагрузкой на инфраструктуру аэропорта 10 мая, но ситуация не является «системной». Дополнительные комментарии в ВВСС вчера не предоставили.

Илья Шатилин, главный редактор FrequentFlyers.ru, говорит, что этим летом очереди действительно увеличились, хотя аэропорт заранее расширил многие узкие места. К сожалению, отмечает он, центральный пассажирский терминал спроектирован так, что там достаточно сложно «расшить», например, предполетный досмотр, а расширение посадочных галерей на юг и север в этом случае не поможет значительно.

По словам исполнительного директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, рост объемов пассажирских авиаперевозок в России (за пять месяцев 2019 года составил 12,3%) связан с тем, что билеты по-прежнему остаются доступными для граждан: авиакомпании в погоне за загрузкой продают их ниже себестоимости или «около нуля», это стимулирует спрос, но не позволяет перевозчикам заработать (рекордный убыток авиакомпаний получен за первый квартал 2019 года: он составил 45,3 млрд рублей). Другим фактором эксперт называет постепенное возвращение на российский рынок зарубежных авиакомпаний: многие из них уходили из России после событий 2015 года, когда фиксировались снижение уровня доходов населения и коррекция курса рубля. Господин Пантелеев напоминает, что с 1 октября 2019 года европейский низкобюджетный авиаперевозчик Wizz Air откроет прямые регулярные рейсы между Петербургом и Лондоном. «Прогнозы экспертов по авиарынку показывают, что посткризисный отскок пассажиропотока дает основания для оптимизма, но удерживать темпы роста на двузначном уровне, то есть более 10%, дальше будет сложно. В начале следующего десятилетия высоких темпов роста не будет»,— говорит эксперт. В целом, отмечает он, макроэкономические показатели не дают оснований для интенсивной динамики авиаперевозок. Формула, применяемая аналитиками, связывает прирост пассажиропотока с ростом ВВП: коэффициент — один к двум, то есть на 1% роста ВВП приходится до 2% роста авиаперевозок. «Но у нас давно нет 5% роста ВВП»,— заключает он.

Яна Войцеховская