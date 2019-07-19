Фигуранту дела «Нового величия» в суд вызвали скорую

Сегодня, 19 июля, Люблинский районный суд продолжил рассмотрение дела восьми фигурантов, обвиняемых в создании экстремистской организации «Новое величие». На повторный допрос был вызван ключевой свидетель обвинения Павел Ребровский, которому стало плохо через несколько минут после начала заседания. Ему вызвали скорую.

Как сообщает корреспондент “Ъ” из зала суда, адвокат господина Ребровского Мария Эйсмонт предупреждала коллег и помощников судьи о плохом самочувствии ее подзащитного еще до начала заседания. Однако во внимание этот факт принят не был.

Сразу после начала допроса гособвинителем Еленой Васильевой Павла Ребровского о показаниях, которые он давал, по его словам, под давлением следователя, свидетелю стало значительно хуже. По данным “Ъ”, господину Ребровскому вызвали сразу две кареты скорой помощи — адвокаты и представители суда. Ожидая их приезда, по словам Марии Эйсмонт, Павел Ребровский жаловался на слабость, тошноту и головокружение. В настоящий момент медики уже прибыли в Люблинский районный суд и осматривают Павла Ребровского в конвойном помещении. Перерыв, объявленный судом на 15 минут, продолжился около часа. После этого медики покинули здание, а Павел Ребровский остался в зале суда.

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Напомним, десять фигурантов дела движения «Новое величие» были задержаны 15 марта 2018 года по обвинению в создании экстремистской организации с целью свержения конституционного строя (ст. 282 УК РФ). Восемь из них остаются под следствием: четверо в СИЗО — Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков; и четверо под домашним арестом — Анна Павликова, Мария Дубовик, Сергей Гаврилов и Максим Рощин. Рустам Рустамов и Павел Ребровский заключили сделку со следствием и получили два года условно и два с половиной года колонии общего режима соответственно. 8 июля 2019 года Павел Ребровский на заседании суда по делу «Нового величия» был вызван на судебный допрос, где отказался от данных в рамках сделки со следствием показаний. Он заявил, что на него оказывалось давление со стороны следователя. Сегодня Люблинский районный суд повторно вызвал господина Ребровского на допрос после ходатайства прокурора. Также отметим, что накануне Мосгорсуд снял с рассмотрения апелляцию Павла Ребровского на приговор и назначил прокурорскую проверку по факту соблюдения господином Ребровским всех условий досудебного соглашения.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Свидетель изменения».

Мария Старикова, Александра Намятова