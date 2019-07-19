Кибербезопасности отрегулировали выручку

Рынок информационной безопасности (ИБ) в России вырастет по итогам 2019 года минимум на 10%, прогнозируют в TAdviser. В прошлом году рост был аналогичным, выручка отрасли составила 79,5 млрд руб. Такие темпы поддерживаются в первую очередь ужесточением госрегулирования в сфере защиты информации, отмечают аналитики.

Рынок ИБ в России вырастет минимум на 10% по итогам 2019 года, прогнозируют в аналитическом центре TAdviser. В прошлом году, подсчитали там, он также вырос на 10% и составил 79,5 млрд руб. При этом суммарная выручка компаний из рейтинга 20 крупнейших российских поставщиков ИБ-решений выросла на 13%: общий результат этих компаний по итогам 2018 года превысил 100 млрд руб. Он выше объема российского рынка, так как учитывает глобальную выручку «Лаборатории Касперского», не раскрывавшую финансовые показатели отдельно по России. «Лаборатория Касперского» лидирует на этом рынке, в топ-3 по выручке от ИБ-проектов также Softline и «Информзащита».

Рост рынка аналитики связывают прежде всего с новыми требованиями регуляторов, в том числе в части защиты критической информационной инфраструктуры и данных банков, а также с ужесточением требований к средствам защиты информации. Импортозамещение на рынке ИБ, которое должно подталкивать российских производителей к созданию и разработке собственных решений, пока что дает дополнительные возможности не только им, но и производителям из Китая или Израиля, отмечают в TAdviser. В компании также прогнозируют, что в связи с сильным дефицитом квалифицированных кадров будет расти спрос на услуги консалтинговых компаний и интеграторов.

«В 2018 году рынок информационной безопасности в России, по нашим оценкам, вырос на 10–15%. Ожидаем, что эта динамика сохранится и в 2019 году: пока нет предпосылок к принципиальному изменению ситуации на рынке»,— подтверждает директор центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Андрей Янкин. По его мнению, дополнительно простимулировать рост могут крупные проекты по приведению в соответствие требованиям закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры», которые должны стартовать в ближайшие два-три года. У Softline рост по ИБ-услугам составил 40%, в планах компании по итогам 2019 года увеличить объем оказания ИБ-услуг на 30%, сообщил руководитель департамента информационной безопасности компании Владимир Лавров.

По сравнению со всем IT-рынком России, который в последние годы либо не рос, либо показывал скромный рост на 2–4%, стабильный рост рынка ИБ на протяжении последних пяти лет — хороший показатель, говорит директор по продажам «Symantec Россия» Кирилл Керценбаум. В 2018 году темп роста рынка ИБ в России впервые совпал со среднемировым в 10%, однако доля России в глобальном рынке ИБ-решений и услуг по-прежнему не превышает 2%, добавляет он. Для сравнения: доля китайского рынка ИБ составляет около 8% от общемирового с темпом прироста 12% год к году, поясняет господин Керценбаум.

Ранее в компании «Информзащита» на основе данных портала zakupki.gov.ru подсчитали, что по итогам 2018 года объем госзакупок в ИБ вырос на 19,1%, до 66,7 млрд руб. В 2017 году рост составлял 34,9%. Объем контрактов госкорпораций и организаций с госучастием в этой сфере в 2018 году вырос практически во всех отраслях, кроме финансов и страхования. Согласно опросу VMware и Forbes Insights, 75% крупных российских компаний планируют увеличить расходы на обнаружение и идентификацию атак и почти все крупные российские компании — 96% опрошенных — планируют внедрить новые решения в сфере информационной безопасности в течение ближайших трех лет.

Кристина Жукова