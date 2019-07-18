Калининскую АЭС отключили от сети

На АЭС в Тверской области отключили от сети три энергоблока из четырех. Это произошло из-за короткого замыкания на трансформаторе тока. Речь идет о Калининской атомной станции — она находится в 125 км от Твери и 330 км от Москвы. В «Росэнергоатоме» заявляют, что отключение не связано с работой основного оборудования станции. Перебоев с энергоснабжением из-за остановки трех блоков не наблюдается. Подачу электричества восстановили за счет резервов.

Радиационный фон тоже в норме, заявил начальник управления информации и общественных связей Калининской АЭС Александр Давыдов: «Ночью произошло отключение линии электропередач, по которым Калининская атомная станция передает энергию в единую систему. Это произошло вследствие короткого замыкания на одном из трансформаторов тока открытого распределительного устройства Калининской АЭС. После этого первый, второй и четвертый энергоблоки были отключены алгоритмом автоматики. Поскольку наша АЭС участвует в передаче электричества в единую энергосистему страны, произойдет энергозамещение. Я думаю, конечные потребители никак не пострадают. После того как будут установлены причины и получено разрешение Ростехнадзора, энергоблоки вновь включат в сеть. Основное оборудование атомной станции не пострадало, ремонт не требуется, радиационный фон находится в пределах естественных фоновых значений, так что никаких проблем нет».

Сейчас третий энергоблок Калининской АЭС работает на три четверти своей мощности, но до конца дня он должен выйти на обычный режим работы. При этом все объекты находятся в рабочем состоянии, говорит замруководителя пресс службы «Росэнергоатома» Андрей Тимонов: «Сейчас у нас проходит большое совещание с участием как представителей центрального аппарата, так и атомной станции, где разбирается ситуация и разрабатываются конкретные меры для скорейшего возвращения энергоблока в работу. Все объекты находятся в рабочем состоянии, исходная причина никаким образом не повлияла на безопасность атомной электростанции.

К сожалению, короткие замыкания или выход из строя трансформаторов — это достаточно распространенная проблема, ничего экстраординарного в этом нет.

На всех станциях заложен такой проектный алгоритм, который в случае отключения АЭС от линии электропередачи, от трансформаторов, останавливает энергоблоки, что, собственно, и произошло. Мы готовы быстро ввести в работу четвертый блок, потому что, хоть он и не выдает электричество в сеть, реакторная установка находится на тепловой мощности. Какого-то прогноза по первым двум энергоблокам я пока дать не смогу».

Станция обеспечивает электроэнергией Тверь, Санкт-Петербург, Москву, Владимир и Череповец. Но проблем с энергоснабжением из-за неполадок на Калининской АЭС возникнуть не должно, говорит профессор, доктор технических наук Владимир Кузнецов: «Потребление электричества летом снижается, так что я не вижу каких-то больших сложностей с энергоснабжением Москвы и ближайших окрестностей. Все тепловые атомные станции объединены в единую энергосистему, а отключение нескольких блоков никоим образом не влияет на функционирование самой системы, это заслуга еще Советского Союза. Есть достаточный запас мощностей, который все восполнит».

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Кирилл Абакумов, Альбина Хазеева