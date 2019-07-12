Российские АЭС признали конкурентоспособными

Российская атомная энергетика остается конкурентоспособной, в том числе на внешнем рынке, считают аналитики S&P. Основными благоприятными для отрасли факторами названы дешевый рубль, низкие затраты на строительство и эксплуатацию АЭС, а также поддержка государства. При этом эксперты видят основной риск в планах «Росатома» по строительству АЭС за рубежом на фоне возможных задержек с их вводом, потенциальных санкций США и снижающегося интереса к атомной энергетике в некоторых странах. Другие эксперты не согласны с такой оценкой, считая развитие зарубежных проектов «Росатома» логичной стратегией.

Перспективы российской атомной энергетики выглядят в целом благоприятными как на внутреннем, так и на внешнем рынке. К такому выводу пришли аналитики S&P в своем отчете «Что делает российскую атомную отрасль конкурентоспособной». По их мнению, это следствие прежде всего относительно низкой стоимости строительства российских АЭС, а также продолжающейся поддержки государства.

Так, по оценке аналитиков S&P, затраты на строительство 1 КВт мощности на атомных энергоблоках российского дизайна в России и Турции (АЭС «Аккую») оставляют $2 тыс. и $4 тыс. соответственно. Это вызвано девальвацией рубля, что сделало российское оборудование и работы более дешевыми. Эксперты S&P выделяют и лояльное законодательство — отсутствие дополнительных налогов на атомную энергетику. Также помогает высокий коэффициент использования производственных мощностей «Росатома» по созданию АЭС, в то время как в других странах построить АЭС становится дороже и сложнее в связи с ужесточением регулирования.

Зарубежным конкурентам требуется все больший объем инвестиций, так как из-за долгого и сложного согласования растет стоимость денег, замороженных в проекте.

Такие крупные компании, как Westinghouse и Areva, недавно столкнулись с проблемами, вызванными внеплановым перерасходом средств и задержками в процессе строительства. На ценообразование влияет и вертикальная интеграция: российские компании принимают участие во всех этапах ядерной энергетики — от добычи урана до строительства и эксплуатации энергоблоков.

Устройство российского рынка электроэнергетики также благоприятно для АЭС. Цены на электроэнергию благодаря государственному регулированию цен на газ остаются достаточно стабильными, что помогает окупаемости длительных инвестиций в атомные блоки. Как отмечается в отчете S&P, механизм договоров на поставку мощности, по которым строятся все последние АЭС в России, предполагает окупаемость капитальных расходов в течение 25 лет и высокую базовую доходность инвестиций на уровне 10,5%.

Наконец, правительство РФ рассматривает атомную промышленность как часть стратегии национальной безопасности и планирует продолжить вливание капитала для финансирования проектов строительства АЭС. Стратегическим проектом, например, считается строительство атомных ледоколов для Северного морского пути. Кроме того, правительство прямо или через государственные финансовые организации предоставляет кредиты некоторым странам, в которых российские компании собираются строить АЭС. Так, Белоруссия получила кредит на $10 млрд при предполагаемой стоимости строительства двух энергоблоков суммарной мощностью 2,4 ГВт $11 млрд.

Аналитики S&P считают также, что общественная поддержка атомной энергетики остается высокой.

Вместе с тем последние исследования показали, что треть россиян считает вопросы экологии важнейшими, а больше половины опрошенных (52%) не оценивают экологическую ситуацию в своем регионе как благополучную (данные НАФИ за декабрь 2018-го). А по данным ВЦИОМа, в 2019 году 47% опрошенных готовы принять участие в экологических митингах. При этом ключевым экологическим вопросом, который сейчас волнует население, является проблема утилизации мусора.

Ключевой риск для «Росатома» аналитики S&P видят в его международной экспансии. Текущий портфель заказов составляет 36 энергоблоков в нескольких странах. По мнению аналитиков S&P, строительство новых станций становится все более сложным из-за риска задержек, регуляторных и операционных рисков. Так, сейчас «Росатом» участвует в строительстве АЭС «Ханхикиви» в Финляндии, имея долю в проекте 34% (через АО «РАОС Войма») и являясь основным поставщиком инженерно-технических услуг для данной АЭС (около €6,7 млрд). В соответствии с первоначальным графиком проект должен был быть завершен в 2023 году, однако возможен перенос сроков до 2028 года в связи с тем, что еще не получены все необходимые разрешения регулирующих органов.

К риску соблюдения сроков добавляется риск введения санкций США против российских экспортных атомных проектов.

Развитие «Росатомом» экспортного направления выглядит вполне логичным, не согласен руководитель направления «Электроэнергетика» Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Алексей Хохлов. «Компании удалось сформировать очень значительный портфель зарубежных заказов на десятилетний период — госкорпорация оценивает его в $130–140 млрд»,— рассказывает эксперт. При этом в 2018 году выручка от зарубежных проектов составила более $6,5 млрд — это больше половины всей выручки, напоминает он. «Перспективы роста на внутреннем рынке ограниченны: темпы роста потребления электроэнергии составляют около 1% в год. В энергосистеме присутствует избыток мощности, государственная политика ограничивает темпы роста стоимости электроэнергии темпами инфляции. Новые атомные станции в России будут во многом замещать выбывающие действующие блоки»,— отмечает господин Хохлов.

Мировым трендом, напротив, становятся сокращение числа АЭС и переход на более экологичные источники. Германия приняла решение полностью отказаться от использования атомной энергии, Франция пока не возобновила свою атомную программу. «Учитывая решения ряда стран ограничить роль атомной энергетики либо полностью от нее отказаться, потенциал дальнейшего расширения экспорта российских атомных технологий на самом деле ограничен»,— признает Алексей Хохлов.

Юлия Федотова