Минэнерго рассказало последовательность отключения энергоблоков на АЭС в Тверской области

Министерство энергетики России рассказало подробности отключения трех энергоблоков из четырех на Калининской АЭС в Тверской области. Ранее на АЭС заверили, что «радиационный фон в порядке, повреждений оборудования нет».

«В 5:02 мск на Калининской АЭС действием дифференциальной токовой защиты сборных шин с торможением отключилась первая система шин (СШ) 750 кВ»,— говорится в сообщении Минэнерго. По данным министерства, причиной стало повреждение трансформатора тока выключателя 700 кВ В-91.

После этого на станции одновременно отключились три блока с суммарной нагрузкой 3 203 МВт, а четвертый блок снизил нагрузку с 1061 до 476 МВт. «Станция снизила рабочую мощность суммарно на 3 тыс. МВт»,— отмечено в сообщении. Последствий для потребителей не было.

По информации министерства, уже в 5:13 мск диспетчеры дали команду в минимально возможный срок включить в работу более 10 блоков на других станциях, после чего частота в единой энергосистеме России была восстановлена до величины 49,95 Гц. «Аварийно-восстановительные работы продолжаются»,— заключило Минэнерго.

Ранее стало известно, что на Калининской АЭС в Тверской области было отключено от сети три энергоблока. Предварительно планируется вернуть их в работу до 19 июля.