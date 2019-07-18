Ускользающие льготы

Казалось бы, ипотека под 6% годовых — мечта любой российской семьи с детьми. Для тех, у кого два ребенка, государство субсидирует ставки до нужного уровня, а с апреля льготная ставка закреплена на весь срок действия кредита, а не на несколько лет, как раньше. Программа действует с 30 декабря 2017 года и является гордостью российских властей. Но вот беда, ипотека выдается настолько плохо, что в дело пришлось вмешаться ЦБ.

Как следует из опубликованного 17 июля письма Банка России, регулятор проанализировал деятельность банков по предоставлению льготной ипотеки в связи с поступлением обращений граждан. ЦБ отмечает недостаточно высокий уровень осведомленности населения о госпрограмме и банках, которые участвуют в ней, и опасается, что это может не позволить ряду потребителей воспользоваться льготными кредитами. Кредитным организациям следует представлять информацию по программе в простом и понятном формате — в виде специальной памятки, а также проводить регулярное обучение кредитных специалистов, призывает Банк России. По данным Минфина, с февраля 2018 года по май 2019 года было выдано всего 12,2 тыс. таких кредитов на 31 млрд руб. При этом размер распределенной субсидии составил около 430 млн руб.

Банкиры уверяют, что не скрывают от людей льготную ипотеку. Да и с чего бы? Разницу между рыночной ставкой по кредиту и льготной ежемесячно субсидирует Минфин, а критериям надо соответствовать только на момент получения кредита. То есть контролировать изменения в семейной жизни заемщика от банкиров никто не требует.

Участники рынка видят причины не слишком большой популярности программы в ее условиях. Ведь пары с одним ребенком планируют второго, не подгоняя его рождение под сроки программы. Между тем второй или последующий ребенок должны появиться на свет в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Точно попасть в указанный период непросто. А тем, кто обзавелся вторым и далее ребенком до запуска программы, 6% годовых по кредиту уже не светят. Да и затянувшийся кризис, сопровождаемый сокращением доходов населения, не способствует желанию семей с новорожденным ребенком обременять себя ипотекой. Особенно на первичном рынке, когда потребуются дополнительные средства на обустройство квартиры. А на вторичное жилье 6%, увы, уже не распространяются.

В общем-то ситуация простая: демографический рост по фазе совпадает с экономическим, а поддержку семьям, готовым родить второго ребенка, государство оказывает на спаде экономики. И тут одной дешевой ипотеки для стимулирования населения улучшать демографические показатели бывает недостаточно.