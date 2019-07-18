Передано в суд уголовное дело об оскорблении полицейского во время протестов в Екатеринбурге

В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу передано уголовное дело екатеринбургского активиста Вадима Панкратова, которого обвиняют в оскорблении представителя власти (ст. 318 УК РФ) во время протестов против строительства в Екатеринбурге храма Святой Екатерины. Об этом говорится в картотеке суда.

В ночь с 13 на 14 мая, во время задержаний участников акций, Вадим Панкратов и еще несколько человек окружили полицейский автомобиль. В ходе словесного конфликта с полицейскими, господин Панкратов якобы ударил одного из полицейских свернутой газетой. Потерпевшим по делу проходит подполковник Антон Трошин, пишет Е1 со ссылкой на источник.

За активиста заступилась уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Я категорически буду его (Вадима Панкратова) защищать. Этот сотрудник министерства общественной безопасности, которого якобы ударил Панкратов, пишет в своих показаниях, что Вадим выступал против Куйвашева (губернатор Свердловской области). Это же лжесвидетельствование! Я знаю Панкратова, он никогда не выступал против Куйвашева. Я крайне возмущена такими действиями силовиков»,— подчеркнула она.

Еще одно уголовное дело об оскорблении представителя власти было возбуждено в начале июня. 12 июня сотрудники УФСБ и СКР по Свердловской области проводили обыски у участников акций в рамках уголовного дела о массовых беспорядках (ч.3 ст. 212 УК РФ). Мероприятия прошли у Максима Корчемкина, Татьяны Маркиной и Евгения Березняка. Все трое являются подозреваемыми по делу. Также известно о первом подозреваемом по уголовному делу по факту повреждения забора во время протестов. Екатеринбуржца Евгения Старцева подозревают по ч.1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). 17 июля стало известно о возбуждении уголовного дела по факту избиения 17-летнего подростка во время протестов.

Акции против строительства храма в сквере у театра драмы проходили с 13 по 16 мая. За это время полиция задержала около 100 человек, 30 из них арестовали, еще несколько человек получили штрафы от 10 тыс. до 15 тыс. руб. Свердловские власти обратили внимание на требования протестующих только после того, как президент РФ Владимир Путин предложил провести опрос о выборе места под возведение храма.

16 июня Екатеринбургская епархия РПЦ отказалась от права возводить храм в сквере. Опрос о месте строительства проведут в середине сентября. На выбор предложат две площадки: на улице Фурманова и на улице Горького (территория бывшего приборостроительного завода). Стройка начнется не раньше конца 2020 года.

Анна Новикова