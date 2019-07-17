«Новая газета»: следователи по делу МН17 купили улику за десятки тысяч долларов

Следователи совместной следственной группы (JIT) заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) за получение обломков ракеты зенитного комплекса «Бук», являющихся важной уликой в деле о крушении рейса МН17, сообщила «Новая газета» со ссылкой на источники. Неизвестно, является ли подлинной полученная ракета, поскольку следователи продолжают ее изучать.

Источник не назвал точной суммы сделки между JIT и посредниками, но отметил, что это были «десятки тысяч долларов».

Кроме того, газета опубликовала письмо родственников погибших в крушении лайнера российским властям. Они призвали Россию «всецело сотрудничать с расследованием» и «признать свою часть ответственности в уничтожении MH17». «Российское государство все еще не признало собственную причастность к гибели рейса MH17. Даже хуже — Россия распространяла огромное количество сфабрикованных и противоречивых объяснений случившегося»,— говорится в письме. Родственники просят назвать имена виновных и раскрыть их действия. «Нельзя убить невинных и избежать последствий»,— написали они.

Напомним, рейс МН17 потерпел крушение над территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Он следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту малайзийского Boeing 777 находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.

В июне совместная следственная группа (JIT) заявила, что в крушении самолета обвиняются россияне Сергей Дубинский (позывной Хмурый), Олег Пулатов (позывные Гюрза и Халиф), Игорь Гиркин (Стрелков, позывной Стрелок), а также украинец Леонид Харченко (позывной Крот). Российские власти причастность к случившемуся отрицают. Накануне Совет ЕС возложил на Россию вину за крушение MH17.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «Расследование гибели MH17 никак не долетит до конца».