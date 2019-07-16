Совет ЕС возложил на Россию вину за крушение MH17 над Донбассом

Совет Евросоюза одобрил декларацию, в которой говорится об ответственности России за гибель малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году. «ЕС призывает Россию принять на себя ответственность и всецело сотрудничать со следствием»,— говорится в декларации.

Документ был принят накануне пятой годовщины крушения рейса MH17. «Европейский союз вновь заявляет о полной поддержке всех усилий, направленных на установление истины, правосудия и ответственности перед жертвами и их близкими в соответствии с резолюцией 2166 СБ ООН»,— говорится в декларации ЕС. В заявлении подчеркивается, что ЕС приветствует заявление совместной следственной группы о том, что по делу о крушении Boeing 777 в Нидерландах предъявят обвинения четырем подозреваемым.

Напомним, рейс МН17 потерпел крушение над территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Он следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту малайзийского Boeing 777 находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.

В июне совместная следственная группа (JIT) заявила, что в крушении самолета обвиняются россияне Сергей Дубинский (позывной «Хмурый»), Олег Пулатов (позывные «Гюрза» и «Халиф»), Игорь Гиркин (Стрелков, позывной «Стрелок»), а также украинец Леонид Харченко (позывной «Крот»). Российские власти причастность к случившемуся отрицают.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «Расследование гибели MH17 никак не долетит до конца».