Стоимость биткойна резко упала на фоне новостей о Libra от Facebook

Впервые за две недели стоимость криптовалюты биткойн упала ниже $10 тыс. на фоне новостей о криптовалюте Libra от Facebook. По данным Coindesk Bitcoin Price Index, на 7:30 мск биткойн торгуется по $9415.

Пик падения пришелся на 5:45 мск. Тогда криптовалюта стоила $9266. Цена биткойна резко упала накануне веером.

Собственную криптовалюту Libra Facebook официально анонсировала в июне, соцсеть собирается запустить ее в 2020 году. Вскоре после этого Libra столкнулась с проблемами: возможное влияние на рынок криптовалюты от такой крупной компании, как Facebook, решили проверить одновременно комитет по банковскому рынку Сената США, комитет по рынку финансовых услуг Палаты представителей США и британское Управление по надзору за финансовым рынком.

15 июля министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что его министерство обеспокоено возможными последствиями запуска криптовалюты. «Министерство финансов крайне обеспокоено тем, что Libra может быть использована в преступных целях, в том числе для отмывания денег и спонсирования террористов... Это реальная угроза для национальной безопасности»,— заявил он.

В свою очередь глава блокчейн-подразделения Facebook Дэвид Маркус отметил, что соцсеть не намерена запускать собственную криптовалюту, пока не получит одобрение регуляторов и правительства.

Подробнее — в материале “Ъ” «Криптовалюта особого Calibra».