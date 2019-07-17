Вадим Ишутин выкидывает мусор

В управляющем крупнейшим в Воронежской области мусоросортировочным заводом и являющемся региональным оператором по обращению с отходами ОАО «Экотехнологии» может смениться владелец. Сейчас компания контролируется экс-депутатом облдумы Вадимом Ишутиным через АО «Кванта». Бизнесмен с недавних пор планомерно распродает воронежские активы. В «Экотехнологиях», чей уставный капитал превышает 400 млн руб., уже провели рыночную оценку долей, но официально это объяснили «целями бухгалтерского учета и аудита». Господин Ишутин отказался от комментария. Эксперты считают, что на деятельности регоператора смена собственника не отразится.

ОАО «Экотехнологии» — региональный оператор по обращению с отходами (через компанию с таким статусом выстраиваются отношения участников профильного рынка) кластера, который объединят Воронеж и восемь прилегающих муниципалитетов, меняет собственника. Эта компания также управляет крупнейшим в регионе мусоросортировочным заводом. Недавно «Экотехнологии» проводили оценку рыночной стоимости доли в уставном капитале. Соответствующую услугу, по данным сайта госзакупок, ОАО через процедуру закупки у единственного поставщика заказало в июне у местного ООО «Рада» за 196 тыс. руб.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ранее миноритарным акционером «Экотехнологий» через МКП «Производственное объединение по обращению с отходами» (прекратило деятельность в 2017 году в результате присоединения к МУП «Водоканал Воронежа», в свою очередь находящемуся сейчас в стадии присоединения к МУП «Экоцентр») выступала мэрия Воронежа, а мажоритарным — управляющее мусорным полигоном ООО «Каскад» Вадима Ишутина. В 2015-м мэрия через аукцион продала свои 25% московскому ООО «Кванта», которому ранее 75% также уступил «Каскад». В 2018 году «Кванта» была преобразована в АО. Практически с момента регистрации его контролировали партнеры господина Ишутина, в том числе депутат гордумы Олег Турбин.

В «Экотехнологиях» вчера заявили “Ъ-Черноземье”, что «оценка проводилась для целей бухгалтерского учета и аудита». В «Кванте» не ответили на звонки “Ъ-Черноземье”. Сам господин Ишутин предпочел не комментировать продажу компании. Источники “Ъ-Черноземье” в окружении бизнесмена лишь подтвердили реализацию актива, не уточняя причины. «Судя по накалившейся ситуации вокруг интересов предпринимателя, его желание выйти из проектов понятно», — пояснил один из собеседников “Ъ-Черноземье” на местном коммунальном рынке. Согласно сайту госзакупок, ранее «Экотехнологии» подобную оценку доли не заказывали.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Экотехнологии» зарегистрировано в Воронежской области в сентябре 2010 года. Уставный капитал — 407,6 млн руб. По итогам 2017 года выручка предприятия составила 243,3 млн руб., чистая прибыль — 36,9 млн руб. Более актуальные финпоказатели не раскрывались. Генеральным директором является Михаил Батищев. В 2017 году областные власти по результатам конкурса, на который оказались допущены только «Экотехнологи», присвоили компании на 15 лет статус регионального оператора по обращению с отходами в Воронежском кластерe. За этот период планируемая выручка ОАО оценивалась в 19,4 млрд руб.

Напомним, что в феврале 2019 года был задержан по подозрению в мошенничестве на 600 млн руб. гендиректор АО «Воронежская горэлектросеть» (ВГЭС), депутат гордумы Руслан Кочетов, давно работавший в структурах Вадима Ишутина. Сейчас господин Кочетов находится под домашним арестом. Еще один близкий к господину Ишутину городской депутат Олег Турбин, ранее планировавший взыскать с ВГЭС порядка 500 млн руб., после возбуждения дела о мошенничестве в «Горэлектросети» уехал за границу. Кроме того, осенью 2018 года после многочисленных жалоб жителей на неприятный запах, источником которых оказались подконтрольные Вадиму Ишутину «Левобережные очистные сооружения» (ЛОС), их деятельностью заинтересовался губернатор Александр Гусев. После недавнего посещения предприятия он допустил смену собственника ЛОС, так как «они знают свои проблемы, скрывают их от нас и не в полной мере делают все, чтобы их исправить». Представители ЛОС подобную перспективу не комментировали.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский отмечает, что оценку рыночной доли «действительно необходимо делать для составления квартального отчета». В то же время господин Жарский не исключил и того, «что компанию оценивают с точки зрения ее стоимости». «Судя по отчетности за 2017 год, стоимость основных средств компании составляет около 400 млн руб., есть примерно 160 млн руб. долгов. С учетом уставного капитала в 407 млн руб., а также выигранного контракта на обслуживание региона в качестве регоператора компания может продаваться не менее чем за 2–3 млрд руб.», — предположил эксперт. По его словам, «в эту цену нужно заложить развитие темы сбора и переработки мусора в России в следующие 10–15 лет», так как в эту нишу будут активно инвестировать частные капиталы при поддержке государства. «Сфера социально очень значимая, поэтому быть регоператором по обращению с отходами одновременно и прибыльно, и рискованно с точки зрения репутации. Поэтому логично, что те, кто находится в этой нише уже давно, хотят, может быть, избежать дополнительных рисков, а новым инвесторам она кажется крайне привлекательной почти по любой цене», — резюмировал Илья Жарский.

Исполнительный директор ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин полагает, что смена собственников не скажется на деятельности регоператора. «Региональные операторы работают в регулируемой государством сфере: правила игры определяют власти, они же утверждают территориальные схемы по обращению с отходами и тарифы, компания тут выступает исполнителем, который действует в жестких рамках», — пояснил господин Губайдуллин. По его мнению, политические изменения могут оказать на ход мусорной реформы в субъекте больше влияния, чем экономические.

Председатель комитета воронежской облдумы по ЖКХ, энергетике и тарифам Татьяна Головачева также считает, что смена собственника не отразится на работе компании: «Регоператор был выбран по конкурсу, заключил договор и потому не может, например, в одностороннем порядке прекратить деятельность. Но и предпосылок для этого нет: бизнес достаточно прибыльный, а мусорная реформа в регионе реализуется довольно успешно».

Александр Прытков