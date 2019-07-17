Чем известен Вадим Ишутин

Экс-депутат облдумы, бизнесмен Вадим Ишутин стал широко известен в 2012 году, когда в городе начали банкротиться управляющие компании (УК), входившие в основанное им некоммерческое партнерство «Воронежская коммунальная палата» (ВКП контролировала порядка 60% жилфонда облцентра). В 2013 году было возбуждено уголовное дело по факту мошеннического хищения 511 млн руб. через входящие в ВКП компании. Через год, впрочем, дело прекратили «за отсутствием события преступления».

Экс-депутат облдумы, бизнесмен Вадим Ишутин стал широко известен в 2012 году, когда в городе начали банкротиться управляющие компании (УК), входившие в основанное им некоммерческое партнерство «Воронежская коммунальная палата» (ВКП контролировала порядка 60% жилфонда облцентра). В 2013 году было возбуждено уголовное дело по факту мошеннического хищения 511 млн руб. через входящие в ВКП компании. Через год, впрочем, дело прекратили «за отсутствием события преступления». После расформирования ВКП господин Ишутин не утратил интереса к коммунальному бизнесу, оставив за собой контроль за многими УК и и поучаствовав в создании АО «ЕПСС ЖКХ ВО» — крупнейшего оператора коммунальных платежей в регионе. Еще одним давним направлением деятельности предпринимателя является ритуальный бизнес. В 2015 году его структуры стали крупнейшими участниками и этого рынка. Мусорный бизнес также интересовал Вадима Ишутина давно: в 2011 году был открыт полигон под Воронежем, а в 2017-м «Экотехнологии» стали концессионером строительства по соседству мусоросортировочного завода. В том же году компания получила статус регионального оператора крупнейшего в области воронежского кластера, обслуживающего 1,3 млн из 2,3 млн жителей субъекта. Однако в 2018 году Вадим Ишутин постепенно начал сокращать свое участие в бизнес-проектах: в мае он продал часть УК группе «ПИК», а в декабре управляющее мусорным полигоном ООО «Каскад» продало вторую часть этого объекта.

Отметим, что последняя сделка происходила на фоне перестановок в федеральной власти. Давний соратник экс-губернатора Воронежской области, а ныне вице-премьера РФ Алексея Гордеева Владимир Логинов, курировавший в регионе в числе прочего проект единого расчетно-кассового центра для сбора с населения платежей за коммунальные услуги, стал замминистра природы. На этом посту господин Логинов отвечает за реализацию мусорной реформы. Вадим Ишутин в связи с этим назначением рассматривался экспертами как кандидат на пост главы «Российского экологического оператора». Однако в это же время к некоторым активам бизнесмена проявили интерес силовики и региональные власти.