Торговая сделка не впрок

Как расширение действия защитных пошлин, так и достижение торговой сделки с Китаем, в случае если она будет предусматривать значительное сокращение дефицита в торговле с КНР, приведет к ограничению роста как американской, так и китайской экономики, подсчитали эксперты Международного валютного фонда (МВФ). Другие страны могут выигрывать от реализации отдельных сценариев — в зависимости от близости торговых связей с поставщиками, которых затрагивают пошлины.

Даже при обложении пошлинами по ставке 25% всего импорта США и Китая либо введении Вашингтоном тарифов на импорт автомобилей и запчастей эффект на глобальный ВВП будет ограниченным, однако последствия будут негативными для большинства стран, в том числе и самих США, так как защищаемые сектора не будут расти темпами, достаточными, чтобы компенсировать потерю конкурентоспособности в других отраслях, следует из исследования экспертов МВФ (их результаты не являются позицией фонда).

Для анализа авторы построили мультисекторальную модель, данные которой покрывают 165 стран и 17 секторов. В первом сценарии США вводят тариф на импорт автомобилей и запчастей из всех стран на уровне 25% (расследование уже было запущено со ссылкой на угрозу национальной безопасности, но в мае их введение было отложено на полгода). Второй сценарий оценивает итоги заключения сделки между США и Китаем: авторы полагают, что такие договоренности могут включать увеличение объема импорта Китаем американских товаров с некоторым ограничением экспорта китайских (добровольные квоты уже согласились ввести ряд стран, включая Южную Корею, Австралию, Бразилию, столкнувшихся с американскими пошлинами на импорт стали и алюминия). По условиям этого сценария дефицит в торговле двух стран сокращается вдвое. В третьем же сценарии заложена эскалация торгового конфликта: стороны так и не смогли договориться — и США, и Китай повышают пошлины до 25% на весь оставшийся объем импорта (около $325 млрд).

Расчеты авторов показывают, что ВВП США сократится во всех трех сценариях на 0,2–0,3% (даже в случае сделки позитивный эффект от роста американского экспорта будет нивелирован ограничением импорта из КНР). При этом сделка с Китаем будет выгодна в первую очередь штатам, где сосредоточены добыча и сельское хозяйство. Эти же штаты, однако, сильнее всего пострадают в случае введения тарифов на автомобили, так как торговые партнеры США в ответ ограничат именно импорт продовольствия. При этом более богатые штаты больше выиграют и от введения пошлин на автомобили, и от усиления торговой войны, бедные же — только от заключения сделки.

Последствия для рынков третьих стран находятся в прямой зависимости от объемов торговли с поставщиком из тех стран, которые пострадали от повышения тарифов. Для России этот показатель является достаточно низким — менее 10% суммарного экспорта, но в случае введения пошлин на импорт автомобилей потери могут составить 0,1–0,2% ВВП, от торгового конфликта США и Китая — 0,01–0,04% ВВП. Для Мексики же наибольшие потери повлечет первый сценарий, хотя страна выиграет от любого исхода спора с Китаем. Аналогичная ситуация для Канады. Китай понесет потери в размере около 0,6% ВВП во всех случаях, кроме введения пошлин на автомобили. Германия и Япония немного выиграют от торговой войны США и Китая, но потеряют в двух других случаях.

Татьяна Едовина