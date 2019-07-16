В Смольном согласовали митинг против произвола на выборах

Власти Санкт-Петербурга согласовали митинг против произвола на выборах. Акция протеста пройдет 24 июля в 19:00 на площади Ленина у Финляндского вокзала, сообщил лидер движения «Красивый Петербург» Красимир Врански на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Организаторы митинга требуют «создать новые избирательные комиссии и провести честные, открытые и демократичные выборы».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что кандидаты в муниципалы от КПРФ выступили за отмену муниципальных выборов в МО «Сергиевском».

Напомним, что в Москве 14 и 15 июля также прошли акции, участники которых требовали допустить оппозиционных кандидатов до выборов в Мосгордуму.