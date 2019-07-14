На митинге КПРФ на площади Ленина предложили отменить выборы в МО «Сергиевское»

Кандидаты от КПРФ на митинге на площади Ленина в Петербурге выступили за отмену муниципальных выборов в округе «Сергиевское». Выдвиженцы указали, что уже больше двух недель не могут попасть в избирком из-за постоянных очередей, не помогли даже круглосуточные дежурства возле ИКМО, сообщает «ЗАКС.ру».

Кандидат в губернаторы Петербурга Владимир Бортко в ходе митинга призвал остальных конкурентов врио главы города Александра Беглова объединиться и снять свои кандидатуры с выборов, если избирательные участки на территории Псковской и Ленинградской областей будут открыты, отмечает «Фонтанка.ру».

Напомним, что митинг КПРФ против фальсификаций на выборах был согласован городскими властями.