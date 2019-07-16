В России могут ввести оплату вывоза мусора по количеству контейнеров

Правительство рассматривает новый способ расчета стоимости вывоза мусора. Плату могут начать взимать за количество баков на контейнерной площадке, сообщил ТАСС исполнительный директор Российского экологического оператора Алексей Макрушин. В Минприроды подтвердили, что уже подготовили проект постановления о переходе на оплату мусора на основании фактически накопленного объема.

Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) является коммунальной услугой. Ее стоимость рассчитывается, исходя из статистических данных: тариф регионального оператора за перемещение 1 т или 1 куб. м отходов умножается на норматив накопления для жителей выбранного региона; полученная цифра делится на число дней.

По словам господина Макрушина, новая система будет «во многом» напоминать существующий расчет по нормативам. «Количество контейнеров будет считаться исходя из нормативных величин. Дальше можно умножать пять контейнеров на 30 дней, получать 150 контейнеров и рассчитывать исходя из этого плату. Получается достаточно непростая формула, как раскидывать эту сумму между офисами и квартирами»,— рассказал он. В Минприроды детали новой системы расчета раскрывать не стали.

По итогам прямой линии 20 июня президент России Владимир Путин поручил среди прочего проанализировать изменение стоимости услуг ЖКХ в связи с вывозом мусора. Как узнал “Ъ”, снизить стоимость услуг обращения с ТКО планируют в Ленобласти. С осени власти обещают уменьшить плату на 5%. Вместе с этим чиновники мотивируют граждан на раздельный сбор мусора: жители муниципалитетов, которые перейдут на него без проблем, могут рассчитывать на льготы по тарифу до 30%.

Подробности — в публикации “Ъ-СПб” «Отход от политики роста тарифов».