Отход от политики роста тарифов

Как стало известно “Ъ”, в Ленобласти планируют снова снизить стоимость услуг обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). На прошлой неделе в региональном правительстве заявили о пятипроцентной «льготе» для трех районов до ноября этого года. Теперь оплату обещают осенью не поднимать, а также снизить ее еще на 5%. Вместе с этим чиновники начинают мотивировать граждан на раздельный сбор мусора: жители муниципалитетов, которые перейдут на него без проблем, могут рассчитывать на льготы по тарифу до 30%.

О снижении стоимости услуг на вывоз мусора сообщил “Ъ” губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Утвержденный в прошлом году тариф на вывоз мусора в Ленобласти составил 6,35 рубля за квадратный метр жилплощади и 375,4 рубля с домовладения. 10 июня пресс-служба правительства заявила об уменьшении платы примерно на 5% (5,99 и 354,1 рубля соответственно). Действовать «льгота» должна была до 1 ноября 2019 года и на территории Приозерского, Выборгского и Лужского районов. Ни оператор по обращению с отходами в Ленобласти, ни региональные чиновники тогда не смогли объяснить, за счет чего удалось уменьшить стоимость (см. “Ъ” от 11.06.2019). По словам Александра Дрозденко, осенью стоимость платы за вывоз мусора не поднимется. «С первого ноября мы ничего повышать не собираемся. Это моя позиция»,— сказал губернатор.

Он также добавил, что власти рассчитывают снизить тариф еще на 5% после того, как ознакомятся с первыми итогами «мусорной» реформы в Ленобласти. С десятипроцентной скидкой его стоимость составит 5,72 рубля за квадратный метр жилплощади и 337,86 рубля с домовладения. Таким образом, если раньше собственник квартиры площадью 55 кв. м за вывоз ТКО платил 349 рублей в месяц, то с новой стоимостью услуга для него подешевеет до 314 рублей.

«На новую систему обращения с отходами перешли уже два района, и скоро к ним присоединится третий. Соответственно, первые результаты уже будут известны и можно будет говорить о снижении нормативов потребления ТКО и пересмотре самого тарифа, так как внутри него может измениться структура затрат. Сильно снижать его нельзя, чтобы никто не работал в убыток, но и сверхприбыли быть не должно»,— пояснил господин Дрозденко.

Реформа включает в себя и введение раздельного сбора мусора, который должен быть внедрен на территории всего региона к 2021 году. Во дворах местных жителей появится два контейнера для сбора органических и неорганических отходов. Первыми в Ленобласти на раздельный сбор перейдут Приозерский и Всеволожский район, сообщил губернатор. Жители населенных пунктов, которые не станут игнорировать эту инициативу и начнут сортировать мусор, могут рассчитывать на льготу в размере до 30% от тарифа. Планируется, что возмещать разницу будет региональный оператор — «Управляющая компания по обращению с отходами» (УКООЛО). «Компании выгодно сдавать вторсырье, так как за это она получает деньги, ведь на переработке можно заработать. Но часть этого заработка должна пойти на снижение тарифа населению, которое ей помогло заработать»,— считает Александр Дрозденко.

Генеральный директор УКООЛО Николай Хасиев сообщил “Ъ”, что в первый раз цену за услугу удалось снизить за счет сокращения объема чистой прибыли регионального оператора. «Со стороны компании сделано все возможное, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на население Ленобласти»,— сказал господин Хасиев. Дальнейший пересмотр стоимости услуг, по его словам, является полномочиями комитета по тарифам и ценовой политике региона.

По словам председателя правления ассоциации «Раздельный сбор» Татьяны Нагорской, в южных регионах страны, где началась «мусорная» реформа, уже действует практика, которую хотят внедрить в Ленобласти. «Там к тарифам на вывоз мусора применяются понижающие коэффициенты, в случае если на территории практикуется раздельный сбор отходов. Такие шаги навстречу — большой плюс. Это стимулирует население перейти на раздельный сбор»,— сказала она.

«Мусорная» реформа в Ленобласти пока стартовала в Приозерском и Выборгском районах. С 1 июля к ним присоединится Лужский. На их территории вывоз, транспортировку, обработку и хранение отходов контролирует региональный оператор — УКООЛО, который весной прошлого года получил десятилетний контракт на 25 млрд рублей. В конце мая на встрече Александра Дрозденко с депутатами ЗакСа региона стало известно, что жители Приозерского района получили квитанцию ЖКХ, где в графе «Обращение с ТКО» объем услуг исчислялся в килограммах. В пересчете на новую единицу измерения выяснилось, что годовой объем отходов для некоторых граждан оказался вдвое выше прежнего норматива (см. “Ъ” от 29.05.2019). Александр Дрозденко поручил снизить норматив накопления ТКО, так как в тариф включили максимальный перечень расходов при переходе на новый механизм сбора отходов.

Пока жители районов, где началась эта реформа, платят полную стоимость на предоставляемые услуги. Власти пообещали снизить ее для нескольких категорий льготников, а также на 50% для граждан от 70 лет и на 100% — от 80 лет. Компенсации будут доступны после того, как ЗакС утвердит соответствующие изменения в Социальном кодексе Ленобласти.

Ольга Кантемирова